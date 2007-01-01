Афиша Обнинск
Благоустройство

В Сухиничах завершают благоустройство зоны отдыха

Дмитрий Ивьев
13.11, 10:11
В городе ведется благоустройство зоны отдыха «Обаяние Баевки». Об этом сообщил 12 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин после рабочей поездки на объект.

По его словам, работы подходят к концу - все готово на 93%.

Лежнин отметил, что проект реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

После завершения благоустройства здесь появятся прогулочная аллея со смотровой площадкой, зоны отдыха с лавочками и освещением, архитектурная композиция «Баевский маяк» и декоративные фигуры животных.

