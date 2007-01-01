Афиша Обнинск
Благоустройство

В Балабаново благоустроили девять придомовых территорий

Дмитрий Ивьев
13.11, 07:24
0 194
Работы проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Условие участия в программе - софинансирование, то есть большую часть расходов на себя берет город, а остальные расходы - жители.

За предыдущие два года отремонтированы 12 территорий, а в этом – 9, сообщили 12 ноября в районной администрации.

Преобразились территории домов на улицах Лесной - дома 17, 15, 12а, 30 и 32, Кооперативной, 7, Коммунальной, 9, Московской - дома 7 и 10.

