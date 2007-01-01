В Калуге вырубают деревья на улице Николо-Козинской

Несколько десятков старых кленов и ясеней срежут на участке между улицами Тульской и Кирова. Работы начались в среду, 12 ноября.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, деревья находятся в аварийном состоянии: у них сильный наклон, стволы сгнили изнутри, часть деревьев – засохла.

- Такие деревья представляют реальную угрозу для безопасности людей, припаркованных автомобилей и имущества, особенно во время сильного ветра, дождя или снегопада, - заявили в управлении.

При этом березы и рябины трогать не будут.

Новые деревья на Николо-Козинской обещают высадить весной 2026 года.