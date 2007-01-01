Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге вырубают деревья на улице Николо-Козинской
Новость дня Благоустройство

В Калуге вырубают деревья на улице Николо-Козинской

Дмитрий Ивьев
13.11, 09:09
3 780
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Несколько десятков старых кленов и ясеней срежут на участке между улицами Тульской и Кирова. Работы начались в среду, 12 ноября.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, деревья находятся в аварийном состоянии: у них сильный наклон, стволы сгнили изнутри, часть деревьев – засохла.

- Такие деревья представляют реальную угрозу для безопасности людей, припаркованных автомобилей и имущества, особенно во время сильного ветра, дождя или снегопада, - заявили в управлении.

При этом березы и рябины трогать не будут.

Новые деревья на Николо-Козинской обещают высадить весной 2026 года.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
16 оценили
13%
6%
13%
13%
0%
56%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9hSWJJbmZ2TTNZMmxqNVBndGVlaHc9PSIsInZhbHVlIjoiTTNCYjN5U2NrMG4rWkxiV2s2UnJWWmxNbXRzKzRTVjJUTFZ5Q1A5dkJhYXpOVmY5L0ZmMllQTVBqYjhEbzRINXdzR3IrMnBCZmNYa3RUUTlZYzM2d3N1cDVqYm9ENll0U3VEVnVGMHFIeWVMUnRqK21XazhabW9sV2Q4T2RYWk52d3BiUzRsS3FkSGlCcy82M0tBQkNEdVVSZXFZb2ZuSkVwMVR4ek5WTjFGdHF2TDFlSHd5RlJ1NWtHTDJMVFQwR0RmMXhlejBCWkVob1UvbC9WODRzVnRRWUc1WnJpSXhDTStlVGpJWTI3Wlp4VUZRT0NMbHdud0lRMkFGVFprdlNwWTNLOEVxTWxscHlSNHBxWE5QcVdSdnV6Z3k5MEtmV0c2MlRHQXlDVzllUnpMRklBbXR5Wkl2c3NSS3k4N3ArS2RCaytoVlRiVklLVFB6VVBnSE1oNEhBR3lJZzN4MjdlNG5YR2poa3NFYVRJQm9HRWN1ZXZaNHREZ0pTb2FlNlgwWVZLU1hkYkRmU2JqOWtZcExwVG56N0c0S2R0MlVWSWpuY2MxQnhrQUJOT0o3ekxNNEY0QTJpOXBmd0U4UiIsIm1hYyI6ImU1Y2E5Mjc0YzdjOWM2NjEyMmY1NTUwYWQ1MTI4MzhjMWI0Y2I1YWIzODFiNGFlNjM4MzZkZjQwNGRhNjU5MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1aejZUbmkzMElma3hCSkI0djFHTHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2lJczhBMGpwS094enFadnEva1grWkxiVE82RGV3NXRuT29yYkUzaFpIN0lKcEtkb0JtYzhhS2dndHUxL0hSYU9mdE5YbGF6d28xZHJGSW9QQjJpSVM2R1pieHhFTDZCTVJaWTdYZ1VGSDJNbG45bDFuUFRxU0VWWEkyWTVXSEFVSnRBSGdxVlNDRjF2THBCdUQ0aHlnU0M0RmdCSTdabTNPYmtZTWdYREVwM3VXT2hrWkY2VktzMW05dVEwRXVGem1ZR3dpS2ZYU3E5WHN3dzlwWlE0YkN5dDFrVk9icGJCQ2ZiTmZhOVdjMmNKNkxBazd1WldIWnZpa2R6WmlSek0zS2ZBb0V0dGpTNFdjTC80ZUNIZDFnSFBvL3A2Z0FXdU4vZ1AyUVkrRkpHR1JKajZHS0ExSmJvcGZBWEtESm4vdHdyd1hkZmF5YzhsN210Rnp0REJHQ0FFa2VHcE9ZVGxwWWJMLy9oUUZ4ZGVQYmtJWmRMNThZVnpkcjdnL2hSTzF4c0FybmxlUS8vdlB4WnByRmIyWThHTlFtdUhvNWVmdWRxSDFZMkVQRzdvVXBYdTdadlM5d252N3lXd3NFUGdkWmR3b2RiV0VVYnBWKzE3blR1M0dnNzhUS1RHdEM3ejE4RnhieHZBM1RkQnNmQVhmbVU1VGgrRnlrY0x3WHVsbDE3YjdPM3laRkNzT2Q4bDNZemkxR09oVWhPbld0OWNVZGRXczZSN21jZjhrN1VycFFuaG5maWt1MEdBWURkc0JKQTFTU3JtMVRJUEM5MU9zS3FMaUJVTlpPZmg2Z3czdnJUTlozMUkwN2ZMYzRidFpSSldNZzVrcDl6dElkRCIsIm1hYyI6ImRiOTRmZjg3MzhmMjBhMjg3NmNjN2FhZDE1MDhkMTM2Y2M3NzYyYTYwODUzZDdlMmVkYzM3ZGM5YTEyOTlkMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+