В Калуге вырубают деревья на улице Николо-Козинской
Несколько десятков старых кленов и ясеней срежут на участке между улицами Тульской и Кирова. Работы начались в среду, 12 ноября.
Как пояснили в управлении городского хозяйства, деревья находятся в аварийном состоянии: у них сильный наклон, стволы сгнили изнутри, часть деревьев – засохла.
- Такие деревья представляют реальную угрозу для безопасности людей, припаркованных автомобилей и имущества, особенно во время сильного ветра, дождя или снегопада, - заявили в управлении.
При этом березы и рябины трогать не будут.
Новые деревья на Николо-Козинской обещают высадить весной 2026 года.
