В Кирове собираются благоустроить улицу Пролетарскую

Жители районного центра проголосовали за территорию «Пролетарская улица – связь двух заводов», сообщили 12 ноября в администрации района.

Киров в третий раз готовится принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победитель получает крупную субсидию, которую необходимо направить на благоустройство. В планах администрации - кардинально преобразить главную улицу города, которая соединяет микрорайоны Верхний и Нижний.

Следующий этап подготовки к конкурсу – подробное исследование проектировщиками выбранной территории и сбор предложений жителей по обустройству общественного пространства. Для этого будет запущен еще один опрос.