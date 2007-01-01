Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге жалуются на свалку
Благоустройство

В Калуге жалуются на свалку

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:00
0 133
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Куча мусора образовалась в районе дома №4 на бульваре Моторостроителей.

- Сваливают мусор прямо с машин, - рассказал местный житель 12 ноября. - Как-то этот вопрос можно решить? Ставьте камеры. Платим за вывоз ТБО, а живем на свалке. Периодически большая часть мусора лежит прямо на проезжей части. К контейнерам подойти невозможно. Мусор везут к нам со всей округи.

В городской администрации пообещали в течение недели провести уборку.

- Установка камеры по этому адресу пока не планируется, - говорится в официальном комментарии.

При этом калужан просят предоставлять фото и видео, на которых зафиксирован момент выброса мусора, но только в том случае, если заявитель готов выступить свидетелем – со внесением своих данных в протокол.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRUZXduT1k4NGdyTzB5Z0lMeVZ5SWc9PSIsInZhbHVlIjoiYmJZWldqRm9jbHgzaW8yeHg2Q0ZsSWxpZTdrK1dxOXpmd0ZVVTFER0tVeU9tTGpHZXVQZHhMODB3OEdvTFJZN2JQMndkWmRVNHVMNnpnaGwrVzNEWlpFSi9CNWE4RndYZVNmcVBKOFBmUDRUSUxLVGpRdXhBMUlkVndINW1qRUJycUhtRDdSRHVrdittVUNXY0pDcWwwVHVRZWU0YUNsUFU1RjFHcVgza2VaVEIyaWJlVUVqVTd2ZWhFeWpFeEV6RFpISnpCaUhudi8rYnFQTVdCMThOVWszd0lZajVDQXVmSzdmL3NTTjBodDFTYzl5bUJUTlFVaVE3b0hhYXVFaVE1azFrVWZVNElTWGkzcEh6QU85aHhxV0pYQlkvTVRmWlpsaDdWcTZybmhjWnVqMC9WaU5hYnJSOGFZNEF6VFpPL1RlZEZYQzRvekZKTVozZUNDWWFuOHVmNlo4eno5b3ZXbjk0endKSk4xNzV0MHV5Nm1rZW1odHVzYmtXdVE2NnBSd215aCtlLzMyVUFpaytjN0ZoY1lmM0kvT0IyZGY2eE1hTlhWZlJqNGtHYytEV3J2NW5kNnlITjN3REJhRyIsIm1hYyI6IjZlMjY3YWVjYjQ2Y2VmZTQwNmU2ODc1NjVjYTY0MzI5YTg4ZDhiZDU1YzAzZjBlOTJjYWIyOTM2YTIwOWYyMjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlzbU9ncW1NNHNiaUFnbkdkdUxCanc9PSIsInZhbHVlIjoiNCtWaWlpRExxcWlUN0tWNTFaclpPc2o3VVlOdlVSNHFZei9WMVFvSFY4Z0JicFBEY0VuS3orbWg3V2xKTUxOQVFCQjhZNDBzcm55ZndFa0NHdU8zNnpxQXV1aGYyKzdsQmxiV25ZQUROckNnbDFnQmJvTUZYR1dWZnZTNmc0UE9yU1RYdGxHMlJpL3hBSml4Y2Z4cjAvcE1WM2VIMjVOV20vUXJ5WndZWnVqNXRMeXN4WnN3aitJaDh0QjR2azNzNHJWNXh2UGJSbWpXSlc1RlczRytzRTFZWG9IMFMwT1BxQXFMZWc5TjhBQ3ZkaHpwZGxjL0s5UWR6dDFTYUtYdzV4S1NBNEdqQUpqektGS0czcXR1K29FZ2ZDVG1xVjlnUEhhRXBBRE9XWE1sbHd6NzJINVJpRzVOSmVOYm5kemEvQUFRL0w1MW16blNqUFRLUVdXYkYwdVNTT1QvaThVRk5jVml1VFUxNUhUd3FQYy9Ib1g2K3ZuOCtsZUJ0OFdFZkdjN1dqZFo0K0V2TG1Tc01USFc1cDFzZHNYck4zcTRVU3o1cGx0MEd2K2tmREZiNVE0d3FhaW9VaGNhak9NOThNZnBhRlBJM3NueW5VYjJYc2ZnU0hFRkJ2elpHOXEveGNGK2llZG5uYkM3N2N0bHVDNjhURng0SGJFVFVoRTdOdHNpeU9CMmVZSWc0YTI3Q3gyQStNQmh3WnZXY2JMamRCVEVjenUzUnhoZUVMTnZ0SloyRGd6TzdBWjlFYWlIdVJ1TVFDSThCMHkzOWRQMm9ZQXVSWCt1czUwdU1WQ29IZnhyb3UzaDIrQUk2YkRoQ01jeWdZdlozWVJDcmRsbiIsIm1hYyI6IjcwYzRhMzJlYTc5MGQ1YWY4MmMxYjU2OTY3NDM4MzhmNzZlNWIzNjk1NzUzM2YzZWUxMTBlZTI0YzcwNmQzOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+