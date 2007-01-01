В Калуге жалуются на свалку

Куча мусора образовалась в районе дома №4 на бульваре Моторостроителей.

- Сваливают мусор прямо с машин, - рассказал местный житель 12 ноября. - Как-то этот вопрос можно решить? Ставьте камеры. Платим за вывоз ТБО, а живем на свалке. Периодически большая часть мусора лежит прямо на проезжей части. К контейнерам подойти невозможно. Мусор везут к нам со всей округи.

В городской администрации пообещали в течение недели провести уборку.

- Установка камеры по этому адресу пока не планируется, - говорится в официальном комментарии.

При этом калужан просят предоставлять фото и видео, на которых зафиксирован момент выброса мусора, но только в том случае, если заявитель готов выступить свидетелем – со внесением своих данных в протокол.