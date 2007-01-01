Афиша Обнинск
Благоустройство В Калуге убрали более 600 кубометров мусора с контейнерных площадок
Благоустройство

В Калуге убрали более 600 кубометров мусора с контейнерных площадок

Дмитрий Ивьев
12.11, 09:57
0 85
С 5 по 7 ноября в Калуге привели в порядок 62 контейнерные площадки. С них вывезли 653 кубометра мусора, который не относится к обычным бытовым отходам - это больше, чем может увезти 30 грузовиков КамАЗ.

Власти напоминают: выбрасывать строительный мусор, старую мебель, шины и другие крупногабаритные отходы в обычные контейнеры или рядом с ними нельзя. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность, сообщили в управлении городского хозяйства.

Если поймают – оштрафуют: обычных жителей – на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц – на 20 до 30 тысяч, организации - на 50-110 тысяч рублей.

Новости по тегу
благоустройство
