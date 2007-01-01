Суд обязал чиновников убрать свалки в лесу под Калугой

В Перемышльском районе недалеко от дороги в деревню Большие Сушки прокуратура нашла две несанкционированные свалки - там лежали строительные отходы и бытовой мусор. Владельца мусора установить не удалось.

Участок, где находятся свалки, принадлежит государству и относится к лесному фонду - он обслуживается Калужским лесничеством и не сдан никому в аренду.

Прокуратура подала в суд, потребовав, чтобы региональное министерство природных ресурсов и экологии убрало мусор. Суд согласился и обязал министерство очистить территорию.

Министерство попыталось оспорить это решение, но областной суд поддержал первоначальный вердикт. Суд указал, что именно это ведомство отвечает за уборку свалок в лесах на территории области.

Теперь у министерства есть девять месяцев, чтобы убрать мусор, сообщили 11 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.