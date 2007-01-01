Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Суд обязал чиновников убрать свалки в лесу под Калугой
Новость дня Благоустройство

Суд обязал чиновников убрать свалки в лесу под Калугой

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:58
0 437
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Перемышльском районе недалеко от дороги в деревню Большие Сушки прокуратура нашла две несанкционированные свалки - там лежали строительные отходы и бытовой мусор. Владельца мусора установить не удалось.

Участок, где находятся свалки, принадлежит государству и относится к лесному фонду - он обслуживается Калужским лесничеством и не сдан никому в аренду.

Прокуратура подала в суд, потребовав, чтобы региональное министерство природных ресурсов и экологии убрало мусор. Суд согласился и обязал министерство очистить территорию.

Министерство попыталось оспорить это решение, но областной суд поддержал первоначальный вердикт. Суд указал, что именно это ведомство отвечает за уборку свалок в лесах на территории области.

Теперь у министерства есть девять месяцев, чтобы убрать мусор, сообщили 11 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFnZC9VYXRhb0FnMVo5QXRpR25JTUE9PSIsInZhbHVlIjoiTVR5dUVWRDFGczR6VDVyaVR1OEpmTUk1ejJ5MCtCWERrVWtHK2w2ODlvcFpqN1JrdUF5Y1h0alRkRjh4amhvbXR3SUozVWdrcE1kRzN3SkVVRFNjbU5zTFlibFFsbEtBM1M2VXNpT0tKVnF1eEE2SG4yTHRYK3VoUVZBYlc5dEd4amhQYVFvU2taSHcycjFaNnh1d0xIclA5MFFYS1Zsc0l2QUJmUFBzeWhtc1FMMG9oQ2dydHl5RWxEY0dvNzFiQWVpT3d5STBWQ1MwYmxDVmoxd3o5Mkgyblhvc3U3ZGw5Z3d2ODhOOTduSFVsbjFvcHhVa3V5b3F0bzRLYmQ3TGFGV1RoZTNYUE0vUVB2VHE4UjNra09ET3l5RmlMSjJqYjNLc3VQZ08vaUozeXkxUW5VWkJSTkpNRVd6Ynd3OEFFckMrR0QwQVZielluTVV6MEE5QUhQWklZL2JsMVN2Z1pLVytxNnQvd2RtenVrRDgxcHBDVnJOMkNsa2ZPTi9XWHQxOXAwK2RaWmxoSDZTYnZUL0FPN1p1anc4QXFiQSsrOEdyTlc3eS9ETGdQdVlibHMxY0t6R2FLUWx6N1FuYyIsIm1hYyI6ImQ2YTgyZWQ1ZmY4MTU4ZDA5N2MyMTkwZTMzN2FlZGExMGVkM2U4MmZmNTc0M2E1YWYyNDMyOTBhODgxMGJlYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNJcWZadUlyU01LU3NzUTBFNUtTelE9PSIsInZhbHVlIjoiTDE2UHdRRU4xWm5EUlRpOFVTZVdHbnNhb2p4OWhxMHNySHVKY2szbTZrc090cG1FOHRnSUQyZGRLSFBCckpyWmN0T3pveFVybkdIQVRpVXY0bjNhVjJJd2RhN1FtdTVtTDhPNXlFMGFRYW1kSmR5QTdkc0tmV0JrODdZb0NIWTNNeWFlVWF3RFNVaGNaYUhGUFJDemZDRVdncUw4ZUlJQ3hmNllTa0kzZ0N3QjZOeXNROWRQWjF6dmNPR2NqTzIvZTZnN2hRSzNEdzFBRkZNOVIzdmJEZjdCWG41QS93VjlXVGNpaTNacFh0aXBjNnhnbXU2d2d2UVhNaW9TVTNuSEl0eVcvWVFGeHBxWGlad0NuVjQxZXJFclUwSlBNQXBWSWMrbUNLRlFJMGtPYWY5c1c0QndJTzZ1Qm16aFdhNVo2TW1RZTFadFFob1ZXYmF3OVF6VXB2SjlXd1ZYU2QxbzJ2bWxIdTJ1aUduay9Ea1JtK011eDlBZDdyQVNmSkJqZ2x2MDNpS1ZpemtLTC9iTjdJM3VsNXJTalV0UkhzRlBhTGUxTXk4ZENSNldrZ2FiYjVyK05HSFBQRjJmN0VmOE05M0RGUEJvVGQ1OUpCbTNOUXFHVlJ4OEN3K3ZWQ0ZWTFdMWXkvSWwwaThZckZXZDg1YTVJZEtXVk9NaTd6YW5Yc0hjL21nQmZMS3BzcmF5NzVyb1Z0MGVidk14cExxeitIZFVvQmFaVGZxY1cwTjYweUt3VVcxdDJMQUY4UXNBS0Y1aC81QURYRXFuVnBEM1hXdXYyNW9MWllQakNJa3c4UjczR2Q1NkRkdVBrZklUTnk0M01OMk5NTlBKRm42SSIsIm1hYyI6ImUzYmRiNDQ0ZTEwZmYwZjhkODNhNjA3OTIzMGNlMjVlZjJlNzBiZDE5Mjk4MjdlZWZiODNiMDViMDgwZjk2N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+