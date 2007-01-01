В Людиново доделали часть набережной

11 ноября глава Людиновского района Геннадий Ананьев сообщил, что в городе идёт приёмка выполненных работ на набережной.

На данный момент речь идёт лишь об участке от львов до городского пляжа.

По словам Ананьева, у комиссии имеются замечания к подрядчику, однако они носят незначительный характер: необходимо заменить треснувшую плитку, заделать пустоты между плиточным покрытием и опорами светильников, а также убрать оставшийся строительный мусор. На устранение всех недостатков подрядчику отведена неделя, при этом оплата будет произведена только после полного устранения замечаний.

Глава района также отметил, что ему известны обращения жителей, недовольных прочностью установленных скамеек, которые, по мнению многих, кажутся слишком хлипкими. Он пояснил, что скамейки полностью соответствуют утверждённому проекту и сметной документации и имеют гарантию. Геннадий Ананьев заверил, что контроль за завершением всех работ продолжается, и пообещал держать жителей в курсе дальнейших событий.