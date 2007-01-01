Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге жалуются на грязь возле светофора

Дмитрий Ивьев
10.11, 11:46
0 134
О проблеме рассказал в официальном сообществе Правобережья житель этого района.

- Возле светофора по улице Андрея Алешина недалеко от дома 18 нет асфальтового покрытия, от того возле него постоянная грязь, которую невозможно обойти, чтобы нажать кнопку для перехода, - делиться болью калужанин. - Сейчас это ощущается как никогда, так как осень и дожди идут часто. Можно ли как-то помочь с решением этого вопроса, может можно хотя бы засыпать щебнем это место?

В понедельник, 10 ноября, на жалобу отреагировали в управлении городского хозяйства.

- Для удобства подхода в течение недели участок у светофора будет подсыпан крошкой, - обещают в горхозяйстве.

