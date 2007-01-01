В калужской деревне проведут ямочный ремонт только в следующем году

В понедельник, 10 ноября, жительница деревни Григоровка городского округа Калуга оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о ремонте дороги в деревне.

По её словам, на данный момент проехать там невозможно.

— Хотелось бы узнать, когда будет отремонтирована дорога по деревне. Проехать практически невозможно: ямы огромные, - поделилась проблемой женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В следующем году в деревне планируется проведение ямочного ремонта.