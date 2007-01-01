Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге яму на Суворова планируют заасфальтировать
Благоустройство

В Калуге яму на Суворова планируют заасфальтировать

Евгения Родионова
10.11, 15:15
1 382
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 7 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа с просьбой решить проблему с ямой на улице Суворова.

По её словам, проблему не решают уже целый месяц.

— Проводили ремонтные работы рядом с перекрестком Суворова и Плеханова, была выкопана большая глубокая яма на всю полосу. После завершения работ яму просто засыпали щебёнкой. С каждым днём она проваливается всё глубже, асфальт по краям начинает трескаться и создаются аварийные ситуации, так как автомобилисты вынуждены объезжать эту яму по встречной полосе движения, - описала проблему горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты Водоканала подсыпают провал по мере необходимости. Бригада планирует заасфальтировать участок в течение месяца, по возможности раньше.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRId0NMRnAySEFyRlhGaW1sWU00Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiV21pVnJJZzdhQnMzZnpXcjdGbnc4elJSVVhGeGFXV3B3VFMvRk1YVTVnZy9zWlhuQTBEUTYrbGNhQTFtZkpiSXZpajVHeVVvOEU3SXcxUit0MXZOQ3BFZ0Jra0UvOFF2UmxlSWlYZXZML1FkTE5DV3pPYTh1dlMvMnYzOUhpb1lML0pJRnNpOW5JdStNQVBkamFURlVPMzZEbGo5dmV0bzllNzdBcWR5V0UyQkswYXFXbzNteEZmRnRqMzZjeGxZbFJxZzRRNU90Mkh2c3VPTmtweXV6TU9xT2t2WTF3SFhxcFM5b3NuUmh0L2JNc3YyUzBYZEVVUnFPTHorSWkvOGJsZytwREtRQ0oyUEFrNVNjZHFXUGRUcXVNanpTN3dzemZia3g3YnUxd3I2MWlrRlJEUkNTd01XUXI0VXd4b0xnYiswRUhxUkJlcERScWVtVkNoK1NZeGZMTHZRMTk1Vk5GZ2k4R0lTL3o4RXBZVzNWR2ljNVRvR255Z2FwVC90cnFsZFhVMWduYUg5L1hZZGhTSUZ5OUV5dXNUeHRIT1RwSVBBdU5IeHVRWWJGRjFEVUQ1Q3JDK2FnSldGdU9KZiIsIm1hYyI6IjcxYzk2NWE2MGUxN2Q3Yjc4MjNlNjBhYWM4NmIyNDM1ODA3MTgwOTAwYTY2YTA5MDNiMzA1MDBiOWY1YTFjMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVTT3REZGFsc1FnYS8wS2V0SGpaa3c9PSIsInZhbHVlIjoiSFpTYVE3U01BNXkwOVJENGVGdWF1QmwreFM5cUNLZXJFTVdLaEV3d3lnME9JV3RVa2hLNFlmcHBvd2hVaHQzSzU2N2tSdkRmS2tMM0I2d216bi9lZ2NmcXNnYWxTcnI1cDNDSGZ2SG84RVNmeTU4bjZlVVhNY2c0Qm5LcEVQajZIalZYTlpyTEE1Rm1XTjg5a3RTdkVJVk5CTzZwWUlkM2VFbThNbDE0eTJNc3NkYmE5YWtLUTRvNnR0aGx5VjhoRnZYaGdxcFliUHVvSEdOb3JtMjdBTmZGeXlRc2ViYVBCVzRsd29YaEkrdHJsZzZGaEl1N05MQWdMSUtOZHc0ODQvdzVwMU05NmpVQWRLRVhsdW93ci9oM2RIQkF3cC9RaUI2dnJZeTF4dFhsendGRlZvblZHV1FOeEpLQW1kczE5UVJPK2pMTDVTVDRtNThteGhDZVZDQzU5akdicmxOT0UxK25HZi9tQU5UM1FESkNTSzlsZmxWRTliMnVyYVp4VHdFd05ZbmJaRUtrSXBoNjRBbjJib211aUtjSFA1eGZ0K09VSWVyalZidTVCbGJ2OVJRNEFrUUlrSjRjakZPU2s3RXJGcjFmdVQzVnh5R3N2aytnNmFPRGorc0wzZC8rTnZNVDZzMXNsdFBEd1hPQWNKVHUyUEwwcCsxY21aNzB4ZVFiUEt6SjkxL1FnWUQzajlwVGo0bkxVYU03ZWxRcDM2eVlTSDZvOVN2d0xpR2NzR0hzMGpuajhOMDNXN3VIOVhnL21KenNWOWVWZ3IvdjVZWTVOMlovaUtrNkJIaFllNERXTThaRHY3U0NFYVNZS1JIR1FHVTF2SnVGZFdZRCIsIm1hYyI6IjJhYmE2NjIxYTVmNzRiODEyNTMyNGVjMGFiZTJkNzU1MmU4YTIwYWUzYzU5NzdlMjFhM2MyOTkyMDhjOTM2OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+