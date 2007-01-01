В Калуге яму на Суворова планируют заасфальтировать

В пятницу, 7 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа с просьбой решить проблему с ямой на улице Суворова.

По её словам, проблему не решают уже целый месяц.

— Проводили ремонтные работы рядом с перекрестком Суворова и Плеханова, была выкопана большая глубокая яма на всю полосу. После завершения работ яму просто засыпали щебёнкой. С каждым днём она проваливается всё глубже, асфальт по краям начинает трескаться и создаются аварийные ситуации, так как автомобилисты вынуждены объезжать эту яму по встречной полосе движения, - описала проблему горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты Водоканала подсыпают провал по мере необходимости. Бригада планирует заасфальтировать участок в течение месяца, по возможности раньше.