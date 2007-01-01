Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В сквере Медицинских сестер прошла масштабная высадка крокусов
Новость дня Благоустройство

В сквере Медицинских сестер прошла масштабная высадка крокусов

10.11, 10:33
В рамках социального партнерства Эндохирургический Центр осуществляет шефство над Сквером медицинских сестер в Калуге и больше года занимается его благоустройством и озеленением.

Уже были посажены 11 яблонь «Ола» и яблони «Эверест» у остановки на улице Кирова.

От дороги сквер теперь огораживается живой изгородью из бирючины, высажены 5 сортов гортензии и спиреи японской.

По задумке ландшафтного дизайнера финальный этап  проекта - масштабная посадка крокусов, привезенных из Голландии.

10 000 луковиц крокусов сегодня были высажены в Сквере медицинских сестер силами сотрудников Эндохирургического Центра и областного студенческого отряда.

Студенты оперативно откликнулись на просьбу помочь в посадке приобретенных саженцев и приняли участие в благоустройстве сквера.

Крокусы начинают цвести весной одними из первых, поэтому уже в марте будем ждать, как преобразится сквер и подарит городу весеннее настроение.

Партнерство бизнеса, молодежи и власти — это эффективный инструмент развития региона, который доказывает, что общими силами мы можем превратить проблемы в точки роста.

Социальное партнерство — это не обязанность, а шанс для всех нас создать город, в котором хочется не просто жить, а творить, развиваться и быть счастливыми. Это мост от настоящего к будущему, который мы строим вместе.

