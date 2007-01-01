Калужанин попросил обратить внимание на заброшенную школьную площадку

В воскресенье, 9 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с школьной площадкой на улице Баррикад.

По его словам, школьная площадка пустует уже десятилетия.

— На фото проход к школе № 21. Каждый год ничего не делается, - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Спортивная площадка на территории школы № 21 действительно находится в аварийном состоянии. Сейчас ведутся переговоры с региональным Министерством спорта о передаче им земельного участка для дальнейшего ремонта. О сроках ремонта, к сожалению, пока не скажем, так как процесс переговоров небыстрый. Касаемо территории вне школы, выйдем на место для определения зоны ответственности.