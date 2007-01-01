Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге лужа на тротуаре останется надолго
Благоустройство

В Калуге лужа на тротуаре останется надолго

Дмитрий Ивьев
10.11, 09:50
2 732
Фото: Правобережье Калуги.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О проблеме на Сиреневом бульваре рассказал житель Правобережья.

Он уже два года обращается к городским властям с просьбами отремонтировать небольшой участок тротуара в районе дома №6б. Чиновники обещали все сделать еще в 2024-м, однако лужа и грязь до сих пор никуда не делись.

- Проблема не в нехватке плитки, а в основании данного участка, - прокомментировали в понедельник, 10 ноября, в официальном сообществе Правого берега в ВК. - Там лежат бетонные плиты. Если их вытащить - поедет все: и тротуар, и дорога. Пока нет недорогого решения, а полностью переделывать весь кусок нет ресурсов.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImROS1J1NkdQTndyYkk3R29YWE5IS3c9PSIsInZhbHVlIjoiRUQ1Wm1EUFNma2FHdVJPazRjZ2dxeCtDcFU1QnRNWjNKNGsxZjllYnM5SFlzeWphZzA3NWp5dE1CcDliNmpkNHlkNzJOeVJ2QjBwRXRFbFkvTUJpdmMxZFI0TDl1M0lnVXVUUmxWMURWdWdXalNJTjhmWUJMbzNvd1p4ZUVWODdFdzAvTnlOczVuK1FKV1FCL3RqUGp6VGhYWFllUFp5OWpaaVRtY0FyVWljTmJRSGEyRkRZRWJBZXZvdXVrb2xzekpIa05aejlST1lkU0VRVFdRb2VjemlnUFhQYTluWVJJd1o3cWNtQmdlUTd5UU9rdjlscko2SHlyU0IxU1JIVzFDa1UyeHlubDRzOXZqblpxMkNTWHVoelhYejA0TDlSMy9xUENUZ1NhcXNWSjJIVW1DNHBZWVN3STF6UDVNTytHWGd0ZExseXNycTRzemFDbVM0Si8xVEZ1Q3doMGZWZUtac1NnbmxjM1R2bVZFbUdjZzI0N2VEdE1xMVVGaEI5ckV0VU51cTh2TFRYL1UvK0wxVGVaYmttd3JZMnBJRkZUS0pZS2RqWXpuZHovazdZZ3hiYXcyNVVHUjZkK0Z0QSIsIm1hYyI6ImQ1NWExODk5Y2ZhMWE1NGNjMTBiOGFmNTkzYTQ1MzdkODQ2OWNmMTUzYjMzZWFmODEwM2RmNzFhOTNmOGJjNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFibGZqdGFvekRNbHNiTGhuSjcycFE9PSIsInZhbHVlIjoienk5VElURjlrK002SGkwVzJPdmhlTFZ4K1J6aHJWRTdOMTkxSUNVNDgvTGxJeFlFZkdLck91YklKOHBYMG9jeWVtV0MxRFV1dlVjMmF0VVg4UTFmWXRIWVdQRG9XaFJUYmZFZm5Ld3FKVVM0YzRxSnBITk9kbG04YmRZUHBJOTJwNHdqMmJ1S0pSUmNjSCt1cTBBdktza2s1aDZDK3MvNm5ncS9FbVFreEtLS3Y1Rks4TFQ1S1JjYVJtbWZYNHdCL2xQZ0R0M1hEYzFSZmtIL2NsRFlUYUdLVFkzeU01UzZKMTVpK21TaHc4ZVFVWklJSnptQXoyYTV6QkJRYmVjdU92VXlGcllxTFdQZlVVM0trQmczN28ycTcrTG1rRXJWNWZpek1tU1J5dmU4UmpWNUdJa29hRTBpQ3J3RzRjT3hwK3F4bGtLekh1cTFiM1lWblBYT1ZNVDVTQkRwcGdrRGhqRkVkTktUL3ZLdndxMTRXVExkamZQWW9hT3psM0duelUramlibXY4TlBZWU5IeHpwL0hBeCtpOHhGd1hwTCt1b1JFc1ppV1VMM3p2MStZcW9Ua0ZHZTg0Vy9QYk9sVjgyRW9uVWVrT2Y4RW53YUQrZ0dMVUF2SzVJSVF3Mk9RcmJIVlJ2OEF5QUpuc2VYRjloQTJVdUpQQ3RPcEZRUFJTT1Y2djJWK2dzSDQ5OUNPRnVvT2JzcUFuOWFXNmphNFFGa1d4K2hlQ2praUVDNHFCTFFxc3R6RkdzRm9GMWo4T3NFdVlidmIzRU9xdjVPNEhtbzJSZmErM2QyNlQzQWJMZWJkZndiRDQzT3A0RnBaeXkwalBzLzBGbi83UzJvTSIsIm1hYyI6IjVkMmUzMWI1ZDQ4NTBjZDAyODFiNzA1YmFhNDg1MTUwNzhmNWVlM2NhMTFjZTRiZDVhYmRiNDk2YjBlMGNhOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+