В Калуге лужа на тротуаре останется надолго

Фото: Правобережье Калуги.

О проблеме на Сиреневом бульваре рассказал житель Правобережья.

Он уже два года обращается к городским властям с просьбами отремонтировать небольшой участок тротуара в районе дома №6б. Чиновники обещали все сделать еще в 2024-м, однако лужа и грязь до сих пор никуда не делись.

- Проблема не в нехватке плитки, а в основании данного участка, - прокомментировали в понедельник, 10 ноября, в официальном сообществе Правого берега в ВК. - Там лежат бетонные плиты. Если их вытащить - поедет все: и тротуар, и дорога. Пока нет недорогого решения, а полностью переделывать весь кусок нет ресурсов.