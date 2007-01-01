Калужанка попросила установить побольше детских площадок в городе
В воскресенье, 9 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на нехватку детских площадок в городе.
По её словам, их катастрофически мало.
— Сделайте на набережной несколько и в сквере Волкова хотя бы ещё парочку. Одной площадки там на весь город крайне мало, - рассказала женщина.
Администрация города Калуги дала ответ:
— Будем рассматривать такую возможность при дальнейшем благоустройстве этих территорий.
