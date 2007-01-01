Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанин рассказал о некачественном ремонте стены на Театральной

Евгения Родионова
10.11, 09:20
В воскресенье, 9 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на некачественный ремонт стены на улице Театральной.

— Этот позор ежедневно наблюдает множество калужан и гостей нашего города. Как считаете можно принимать такие работы? - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Здание ремонтировали в 2018 году. Учитывая охранный статус объекта, на любые работы требуется разрешение. На текущий момент получили разрешение на ремонтные работы, готовим документацию для их проведения. Пока сроки, к сожалению, назвать сложно, так как процесс небыстрый.

