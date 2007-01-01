Калужанка попросила благоустроить территорию на улице Пушкина
В четверг, 6 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по благоустройству территории на улице Пушкина.
— Скажите, пожалуйста, возле Социального фонда на улице Пушкина будет благоустройство территории? - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— На следующей неделе члены административной комиссии осмотрят территорию, после чего вернёмся с ответом дополнительно.
