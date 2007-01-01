В селе Красное Хвастовичского района открыли новую детскую площадку
Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщила 7 ноября пресс-служба правительства Калужской области.
Площадку создали с нуля. Территорию засыпали, установили ограждение, проложили тротуарную дорожку и смонтировали игровое оборудование: карусель, качели, горку, песочницу, спортивные снаряды и лавочки для родителей.
Несмотря на небольшой размер села и отсутствие школы, здесь проживают дети, которым важно иметь своё место для игр на свежем воздухе. До этого в Красном были лишь стадион у СДК и небольшая площадка у храма, но полноценной детской зоны в самом селе не существовало. Теперь этот пробел восполнен.
