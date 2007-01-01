Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В селе Красное Хвастовичского района открыли новую детскую площадку
Благоустройство

В селе Красное Хвастовичского района открыли новую детскую площадку

Дмитрий Ивьев
07.11, 12:50
0 207
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщила 7 ноября пресс-служба правительства Калужской области.

Площадку создали с нуля. Территорию засыпали, установили ограждение, проложили тротуарную дорожку и смонтировали игровое оборудование: карусель, качели, горку, песочницу, спортивные снаряды и лавочки для родителей.

Несмотря на небольшой размер села и отсутствие школы, здесь проживают дети, которым важно иметь своё место для игр на свежем воздухе. До этого в Красном были лишь стадион у СДК и небольшая площадка у храма, но полноценной детской зоны в самом селе не существовало. Теперь этот пробел восполнен.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1YcHNIYlNvU29paWFFWTd2WFlYMlE9PSIsInZhbHVlIjoibDArQnVIcjVVSU1qdXFCNXJjRWJqZFpJOElzbnV2M0F3MktxMGdnUUpoL3oxVXpyU3dVS1JaUWFxTDViaTZVcWNoVStZQzhFaVZoUjBiMENLdGVBVDJsdFV3dUpVdGtmMVRvWmxGM0xFUDUzbmo1WVJ5R1h6SmE0RUowbSt3Q3U4dm1RNTIrSklaeGtPNWh2NkxNSHI2RmdqUXR4THdZalgrS0ZuRTJOaVRkWkJFeEM2dXZDb25ZbUJTcW9Od3JpeTlaeTRmbjB4UDRBc0ZicTREcXFpUFFwTk01ZWlSTzJzVlRaS29LS1ZjODJmbENRdzNPVFZMRVJwdUdJNnlLWGhIMHNseVNSUDVUa0EzQlJieEJtOFVaQ0ZNanlscGx5VFV6WVlUTGRBa0xqeS9LVlNSTzA3VGZZNDY3bE81SEx6WU9kNjdJQi9LSTlKUXJ1SkREZmU2amJlaXJYSEhBWWFPSDB2dFlJRmlUUkwwVWUzWVZhZUNENFFFZUxTMmppTXZOdExqVE5FVEVWU1p1bTZoZ0pkNXdhU3JhQXlUYkNjRkxnWVlWOG9WSVlQRVRHMWtseHNBekhIRkFJTzFwQiIsIm1hYyI6IjEyZDczMWY1YjU2ZDY0NWE0YjQyNWI1MWNmNWI4ZDdiMWI4OTI1NGJhZTkxMGViZjgzNTRlYjIwOGVjZGUxZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFKcGRHZ0c3RUFGcXllRTBRYytWY2c9PSIsInZhbHVlIjoiRWJEN2JneVJZSFpybTB1RzJIejgxNXcwa01nQW5iTkphV1FmZzJNVzFQY0xDZFNMazVyUXAvSSs3UGJLOER2Wlk3Zi9kVGdJL2toZXpGb0FEOHY0cWUvam85ZmJ4ZFA2SGM4YTFINXBLQnpZVVdXM0hkVnphS3ZEcHoxU3Y2NTBJRDgxeEpVSkJGbXl1RzdJN3pWWVMyUzJrR3ZQbGhnclZoRjd3dDA3bm9CSUo2K3ZkelBPeUczN0lDWEJ3cHVHU0R6ZlVsRlBTWW1KK3ZySTQzT0t2T0xOcnJBbS8zaU9oTzFjaDJ3ay9ab3p2TVd3Wjk4d25qUUllTW1kOTdqTUswTDN0Ujk5OVk2T0Mxazc4TSswVmdlMGZXbzZyN2JmbThta0Z3NHdrcHFGUTBGY2p5V0hIZTNSaHJaNlpiN2k3dnN1K3B1MTVyT0JIOFQ0KzNnTkRtTHBmczU3WWdMRStmWEZqWDFpNFpPY1pQOUlFTjJwU1VrQ3Y3dGUxNmJGRXpuZyt3Qi9FSEdSRHY3Sk81UlBtbGFCa0JtZjBWSXZlODRMZDZvdVhhTWFpdXpOMXo1RkVGRERXNzVlaGtRd3dkVWltY1lheHBYSGRYVFRmSk03U3llMi9pci9NOUVFdDc5T01QTzhDazFteFdNbjV3TldYSmphZ1N0Y1g3Wm12QVQyc1RUYndTVUJwU3BkM0g2WVM4K2dyalh1bVVIVWdSMndCRFdhNXpWdTBsVTkvL1R2OWJrTUVNSTZ1MVMycmI3V2IwT2ZUdE5UN2dBVHZHTHpySitKa09MUE0rdytXTlVvYStCUS8ydUlpTy9Uc3VmYXFXY0FNMHIzbDFhRyIsIm1hYyI6IjRjNzhmNzhkOTRmZjhiY2YzNTk0OGQxYzM0YWVmYmMxNTEzMGE0ZTdhM2Y5ZTU4NThhNjIwMzE1Y2VjNDA4OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+