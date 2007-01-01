В Кирове парк очистили от листвы
В пятницу, 7 ноября, об этом сообщил глава Кировского округа Игорь Феденков.
- Силами сотрудников администрации привели парк в порядок. Чистые дорожки и газоны - это не только эстетика, - прокомментировал чиновник.
По его словам, уборка листвы – это вопрос безопасности, так как мокрая листва превращается в скользкий ковёр. Кроме того, отмечается важность борьбы с вредителями, которые могут зимовать в листве.
