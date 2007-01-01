Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге пешеходная дорожка по улице Маяковского требует ремонта

Евгения Родионова
07.11, 14:24
В четверг, 6 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на пешеходную дорожку вдоль оврага на улице Маяковского.

По её словам, дорога находится в плохом состоянии.

— Каждый день жители окрестных домов со страхом водят по этому пути маленьких детей в детский сад и обратно. Асфальт потрескан, "заборчик", который высотой по пояс даже маленькому ребенку завален. Не дай Бог оступиться. А скоро зима, гололëд. Про состояние оврага вообще молчим, - описала проблему женщина.

Городское хозяйство Калуги прокомментировало ситуацию:

— На следующей неделе специалисты выйдут на место для осмотра, по итогам вернёмся с ответом дополнительно.

