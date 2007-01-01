В Калуге уберут аварийные части детской площадки
В понедельник, 3 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на состояние детской площадки на улице Болдина.
По её словам, детская площадка требует ремонта.
— Детская площадка находится рядом с домом №20 на улице Болдина. Там опасно находится детям, просьба обратить внимание! - написала калужанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Мы примем меры безопасности и оградим эти элементы. В настоящее время готовим документы для демонтажа аварийных частей игрового комплекса. Все работы будут завершены до конца года.
