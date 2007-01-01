Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге уберут аварийные части детской площадки

Евгения Родионова
07.11, 10:25
0 270
В понедельник, 3 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на состояние детской площадки на улице Болдина.

По её словам, детская площадка требует ремонта.

— Детская площадка находится рядом с домом №20 на улице Болдина. Там опасно находится детям, просьба обратить внимание! - написала калужанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Мы примем меры безопасности и оградим эти элементы. В настоящее время готовим документы для демонтажа аварийных частей игрового комплекса. Все работы будут завершены до конца года.

