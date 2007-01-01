В Калуге новые фонари светят слишком ярко

В четверг, 6 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с новыми фонарями на улице Рылеева.

По её словам, новые фонари светят очень ярко.

— Установили новые фонари в частности на улице Рылеева дом № 39 корпус 1, но не учли того, что напротив жилой дом № 34. У меня окна квартиры выходят на этот фонарь. Просьба как-то решить эту проблему, чтобы свет был менее ярким. С прошлыми фонарями такой проблемы не было! - рассказала о проблеме горожанка.

— Защитные экраны можно хоть поставить, чтобы рассеивали свет! - добавила женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Освещение установлено в соответствии с нормативами. К сожалению, выключить, наклонить или повернуть фонари невозможно. Установить защитные экраны от фонарей также невозможно.