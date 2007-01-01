Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанка попросила улучшить качество восстановительных работ на Георгиевской

Евгения Родионова
06.11, 20:52
0 61
В четверг, 6 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на качество восстановительных работ на улице Георгиевской.

По её словам, восстановительные работы проведены некачественно.

— Не восстановлен сломанный техникой бордюр, тротуарная плитка положена кое-как, волнами по всей улице, земля вместе с мусором в виде холмиков, на дороге от ямы, ограждения контейнерной площадки отсутствует, - рассказала о проблеме горожанка.

— Около дома Циолковского убирались в последний раз на субботнике два года назад! - добавила женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Благоустройство разрытия ещё не завершено. Электросетевая организация планирует все завершить до конца месяца. Около дома Циолковского уборка будет проведена до конца недели. Ограждение у контейнерной площадки убрали, чтобы заменить на новое в космическом стиле. Работы на площадке также планируется завершить до конца месяца.

