Благоустройство
Благоустройство

В Калужской области оборудовали систему отведения атмосферных осадков вдоль автомобильной дороги

Евгения Родионова
06.11, 16:38
0
В четверг, 6 ноября, прокуратура Думиничского района сообщила о результатах после проведения проверки исполнения законодательства о дорогах и дорожной деятельности.

По словам прокуратуры, дорога была в ужасном состоянии.

— Дорожное покрытие имело многочисленные выбоины и неровности. Система водоотведения атмосферных осадков, почвенных вод вдоль автомобильной дороги по улице Большой Пролетарской не оборудована. Эти нарушения привели к подтоплению земельных участков и домов, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура обязала администрацию посёлка провести ремонт дорожного покрытия.

На данный момент вдоль проезжей части оборудованы кюветы для отвода атмосферных осадков, почвенных вод и установлены водопропускные трубы.

Партнёрские новости
