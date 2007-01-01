В Калужской области оборудовали систему отведения атмосферных осадков вдоль автомобильной дороги
В четверг, 6 ноября, прокуратура Думиничского района сообщила о результатах после проведения проверки исполнения законодательства о дорогах и дорожной деятельности.
По словам прокуратуры, дорога была в ужасном состоянии.
— Дорожное покрытие имело многочисленные выбоины и неровности. Система водоотведения атмосферных осадков, почвенных вод вдоль автомобильной дороги по улице Большой Пролетарской не оборудована. Эти нарушения привели к подтоплению земельных участков и домов, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура обязала администрацию посёлка провести ремонт дорожного покрытия.
На данный момент вдоль проезжей части оборудованы кюветы для отвода атмосферных осадков, почвенных вод и установлены водопропускные трубы.
