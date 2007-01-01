Афиша Обнинск
Благоустройство В Калужской области жители села пожаловались на отсутствие ремонта дороги
Благоустройство

В Калужской области жители села пожаловались на отсутствие ремонта дороги

Евгения Родионова
06.11, 14:06
0 409
В среду, 5 ноября, житель села Милятино Барятинского района Калужской области оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на отсутствие ремонта дороги.

По его словам, на данный момент дорога в ужасном состоянии.

— Дорога убита совсем. Ремонтов и посыпки не было очень давно просьба разобраться с этой проблемой, - написал мужчина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Дорогу по мере необходимости прогрейдируем до конца следующей недели. Проезжая часть в удовлетворительном состоянии. На следующий год рассмотрим возможность восстановления профиля с добавлением щебня, в рамках содержания.

