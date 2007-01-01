Калужанин попросил убрать сараи и обустроить тротуар

В среду, 5 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой разобраться в сараями возле дома и обустроить тротуар на улице Больничной.

По его словам, дорога с довольно оживленным движением, а тротуара нет.

— Сараи нарушают правила благоустройства. А где пустырь- там участок не принадлежит дому, там ещё парковка там нужна. Всё равно там машины паркуют в лужах, - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сараи расположены в границах земельного участка, сформированного под многоквартирный дом, поэтому по использованию земельного участка решение принимают собственники. Что касается тротуара, то возможность его обустройства будет рассмотрена в следующие годы.