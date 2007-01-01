В Калуге высадили 35 кустов сирени

Афиша Обнинск
Дмитрий Ивьев
05.11, 14:18
В среду, 5 ноября, работы прошли на улице Степана Разина.

Сирень посадили на участке бульвара между улицами Мичурина и Никитина.

- Раньше в этих местах буйно рос американский клен. Несмотря на свою зеленость, это дерево-агрессор: его поросль захватывает пространство и подавляет другие растения, - прокомментировали в управлении городского хозяйства Калуги.

Напомним, ранее на Степана Разина высадили липы.

