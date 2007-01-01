Афиша Обнинск
Благоустройство Жители Калужской области остались недовольны ремонтом моста в деревне
Благоустройство

Жители Калужской области остались недовольны ремонтом моста в деревне

Евгения Родионова
05.11, 14:00
В среду, 5 ноября, жительница деревни Побуж Козельского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по ремонту дороги.

По её словам, территорию вокруг моста после ремонта не привели в порядок.

— Дорогу к мосту посыпали гравием только в середине. Но до нее ещё надо добраться. Мост заменили. Его строительство закончено? Паспорт объекта не увидели, чтобы определить, когда работы завершатся полностью. А самое главное, после моста сразу непролазная грязь, - рассказала женщина.

Администрация Козельского района дала комментарий по вопросу:

— Завершен ремонт переезда через реку Чернышенка и проведена локальная подсыпка щебнем проезда. В следующем году запланировано профилирование участков дороги до памятника.

