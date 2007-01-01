Афиша Обнинск
Губернатор призвал ускорить благоустройство центра Калуги

Дмитрий Ивьев
05.11, 08:15
Владислав Шапша заявил о необходимости комплексного обновления центральной части областной столицы. По его словам, особое внимание требуется уделить ремонту фасадов зданий на улице Кирова.

Он также сообщил, что проект благоустройства Театральной площади уже разработан и сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Кроме того, готов концепт комплексного развития квартала вокруг территории бывшего завода на улице Огарёва. Глава региона подчеркнул, что реализацию этого проекта пора запускать в активную фазу.

