Губернатор призвал ускорить благоустройство центра Калуги

Владислав Шапша заявил о необходимости комплексного обновления центральной части областной столицы. По его словам, особое внимание требуется уделить ремонту фасадов зданий на улице Кирова.

Он также сообщил, что проект благоустройства Театральной площади уже разработан и сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Кроме того, готов концепт комплексного развития квартала вокруг территории бывшего завода на улице Огарёва. Глава региона подчеркнул, что реализацию этого проекта пора запускать в активную фазу.