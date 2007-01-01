Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге ремонт дороги на Больничном переулке рассмотрят в последующие годы
Благоустройство

В Калуге ремонт дороги на Больничном переулке рассмотрят в последующие годы

Евгения Родионова
05.11, 09:20
0 374
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 3 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на дорогу на переулке Больничный.

По её словам, дороге требуется ремонт.

— Дорога в ужасном состоянии, - пишет женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На Больничном переулке требуется строительство дороги, в этом году оно не планируется. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZLRHpNT0hqeURYbDY1clU3TUI2VHc9PSIsInZhbHVlIjoieWE1dVZLeGdNaFk4blpCUTRvMHk3eFBzeXZmWm5pOHZGSDRNeDNuZ3B4dTBGd2FqTkswSXpaVmFKQmxsSEJ1TUFNMCtyVEYwUUFTQlVudzh3cVpJa0tOdk1lM0ljR2xraHFyMTdpSWsrOXAwUDUzTTFrSWwreHVxeWZ3VlAxRHByYVdPM05PMzVZOTdHVTNxMXlZQlUrTXZXd3VSWnEvRndOT3RKbTNIa3l1cnlodkdCWFBxMG5zaTZNRDNUUUt4ZC80TzVvbEtDdTZiOFRINlQ2ZE9mSm1XVnJZOHhuczM0VG5uL2ROdGNPczVsalRxSzN5RVJoVC83cm9jNlowWWUxc3FjTDVueHlIZVh2cklDOFVqQ2dzdW4vekFYdWFFNkk3UysxNlo3SDN6NHVjdEgrMVIxSHZlakVRdUtTdEc4TWlhdFVhRE1XQUhLdW9mWFBHb2RXQWtNcDBvR1FNUWh5MUMvRHVXeE5SUmNPdVFaUVZpRW1xRisyVExkQXdsZDZuNFlaaGxHVVdyRTY2RjcwSWVjblVxLzJTc0NsRUhjQlE3TGF3M0JXcjcwQi90SkFYSHhhc3V5dzdDejQ3dCIsIm1hYyI6IjQxZDRkY2ViZGQyZmNiM2E3MTYxYjM0ODY1YmY0NDRhZWU5YWEyMTRkMDA4YThkNzZlYTg0MjI2MjkwMTRiMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9rM3o3elk4dUtIc3JqdDJudnp0c2c9PSIsInZhbHVlIjoiSFpuWkllUFRjaGxxRWtoS3NYKzI4dFN4TjFxRHh0OXovVjNRbUpRQXJOQmp2ang4UkRsNG9VaGxFenhjN01Va3YxNElhRVJjcDZhcEoxdUZYajJzVXB4VGhhaHZ6V2UwSFNFQkhLbXRHMGJxcWVFRWdOM21rb1FRa0gzb29tN2hXZFZaNWFDK2tUODBTYjNvT3Z5cVU1dnM4U0tNbytBNkwrZkRXa0xjcmdHYTE1bkZ1K2N3NFNsVkFFbnliRFlvMlF0bUpkUnZKNWlmY0QxbHBMdU1IL2M3ZWxoMjB3SDBEdmlZRktFQUVaSmdmTG9FMlhpcmRZVXRVUTVuOWwyTUZRdnVQSFErcG9ZOEoweUxUcS9GVHB5UHM4TDVzRTljTG9FOTNnb3hyck9ETU8wNHV0ZE5qZStPaUI4QnU5VXBOV1hHallIeDVBeGkxeitMZkZoamp4dTd4RDI5dVRSNlZrblVjSksrcVF6a25oMEI1aWNvdVhybTQ1TEFaazU3OVJQUnNMNVczRSt5YzZLNG9SM3NiUTB6azJ4SmFLYUx1MUZuUVJ1MmRZOFo5WnYxamI5SEN2cVV5aFhSR29uejhXVTFaeG1tRWluOEI2SHZSWW01NGVOYVNuYnNCenRFdUw0TXQwRk1lTTl4cUx4dHVLQUpQV0x0c1NTTXNQakk5dDRIU00vZVNNanpLbTVZck1GRDBjQkttT2lNeWsvMTJTSU1FM3RzN0ZWay9RNUxBWm52SEVQS3R1UVpnK0ovNVk2bCtpYmV5K0kzN1c4ZzFDcG5GQU5Qc2V0K1pkSjluUitlc0k0WjNlNkp1bVduYzNEUTlXbkxqQzVHY3FrNyIsIm1hYyI6IjA2ZWZkMWQ0YTM0ZTczNjEzYmIzZGE0MTg1Y2M4ZWEwZWZiMTg2MTYxZTUzNTA5MmZkZDhlMzQ3MGRlN2RiZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+