В Калуге ремонт дороги на Больничном переулке рассмотрят в последующие годы
В понедельник, 3 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на дорогу на переулке Больничный.
По её словам, дороге требуется ремонт.
— Дорога в ужасном состоянии, - пишет женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— На Больничном переулке требуется строительство дороги, в этом году оно не планируется. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы.
