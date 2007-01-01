Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В деревне Калужской области планируют укрепить дорогу щебнем до конца года
Благоустройство

В деревне Калужской области планируют укрепить дорогу щебнем до конца года

Евгения Родионова
05.11, 09:00
0 485
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 4 ноября, житель деревни Камельгино Дзержинского района оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой пустить грейдер по дороге.

По его словам, на данный момент дорога выглядит как после бомбёжки.

— Если администрация не отсыпает, то хотя бы пусть пустит грейдер по улице Бутырка деревни Камельгино. Повлияйте, пожалуйста, на ситуацию, - написал мужчина.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Рассмотрим возможность грейдирования и подсыпки щебнем этого участка в текущем году, если позволят погодные условия.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp2RHNldGdIcEUzZkNoKzlhd0VqcEE9PSIsInZhbHVlIjoiRWlKbldMN1ZxVHBOMDlBa2owdnNyZllSTml4bmdRTG5ORU9wUnc4UnZDLzZ2QlJTSVhzSkxzZ2o2L05kUXd6QmtncDdPZHZydVFOcVBHNmZZa1VObldiWTRjdG9Xc2Q5RVFlSC9VMFdJdjdOL1ZhZmsvaTlBZXNJS0ZTdCtaNUIxVkUwUFMyZ3ArOXRMczJSTVYwZVYvU0VGNi9XTzhZazRNVDJ2a2szTjFtS05HTmw1UlI0WnNzNWVqT3B4d1RhaDljWGlNdmNQWlNwdHE5TGlQbWQ1ays5Uytjd2VaSmV4UWw2UVRQZzJBUU1LaDZvUUJkbGJVSWVRaWhLR2NaNmlpNXVkaHdqYUkxbnRkOEpuTm9TRXZhcmVENzNwN1hzaWdEbnhjN1BidXdQY0NvdWpxdGxPMklJK3hzcnJTVEJjUExwcmxrMzF3NkZGNnA5dmNKQmhEa2c3RHc3NVpCZWZpc0hHcjJWdHVNWlRHQnRXNTBlWm1zS0JuYjJwTXUvcnlKRWRzckVqcGtPcmVDWVJPV0FnQ2pWNW1SK0xKeHlhTzJobnZaZGhCTkJHendyME5EM3IyNTdCWlJXWmJveSIsIm1hYyI6ImQ3NzQ4YzgwMzljMzM5MTRiZmZmOTIyMDY2YjFhYjUwMGNiMDA5ZjVmNWQ0ZDE4MDRmZTRlY2FkMTNmN2MxYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9iSm1ZSXB0OXFzYkFabHpiUWJyT1E9PSIsInZhbHVlIjoiaFJFOGNqQ2dES2Rhc0RiSG1MN2cwVjBUTWtmRjJMLzZtUUFXc3g0Mi9YZnpZV216U1BDUWZpMEtLNnJ6c1p4Q25sM09sVWNlT0JmVWpicllBSjVTSllVTFZqbTZ0eGxVSjdDZzJ5dnViSDA3MHpiSnZtbHpFZEs2MVZDRVV0U3l0bDVsclk4TmFycHVtOXlVeHRsVnY2dmF5RDNjbDJvTGxqMGpIWUVIcS90YWdFWXNuUnYvV3BJWFU5TCtYUVpPRlJWVzRFNkdWSnRTbVpOOHJZMGFUTnFlOUhkaXNVbmU1WGVjNENIOGxtay9yQVowWXVCaEwzOXhYK0RQSWROb2hlZDBYNlE2VWtoWWR1dHlFbHhLRkFvY2M0aWlzRzVIL3R4dEdjZ01HTHIrdEY3WWI5eVh1S1FzdFNwKzlaeFZ3UHNnWk81cGhja2NMRE9uUjZ3RkdSeXk5clNTUFp4eEtHcUhxejVPWmlqT1FOVytSQkdQRHFxUE1pdHREaFhmSldBbVNSUjIxUWp2R0pzKzkxeDk2OU44eG1rN04zNUVUSWxMYTFTMU4vZXdUV3VRdWlsRTlwVFRIZ2lXUFlPMC9KR1d3SHJ4SkNFNFRxbzhkVDh3SFY1MVJaQk9KNFRHVStZQW51cFVtZW5xc3FXMmxDOStOVkFvMDkvWjRwNEVOZjFOSUVnbDZyNGhpN1RZaCtSN083L1prTGZ4Mjl5TExtVmNMbm1WdzUwOEpuMEo0TTZ0L2VFR0RoTlo3RmxQdkRUamVRZE1oMmJBVG53WlpPYzBGT055akpSYVlqeEVVVEwrQmYzUm5Wek5IdDl4OUVVOFpYbXJNK20xRlFjayIsIm1hYyI6ImVlN2M5NWRlMzE2MzQ1NjE2ZTcyZjIzOTk0YWZmNjQ2N2NkMDY4NmI1ZTFiZGZlNDY4ODc5ZTM1Nzc0ZDMzMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+