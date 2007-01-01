В деревне Калужской области планируют укрепить дорогу щебнем до конца года

Во вторник, 4 ноября, житель деревни Камельгино Дзержинского района оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой пустить грейдер по дороге.

По его словам, на данный момент дорога выглядит как после бомбёжки.

— Если администрация не отсыпает, то хотя бы пусть пустит грейдер по улице Бутырка деревни Камельгино. Повлияйте, пожалуйста, на ситуацию, - написал мужчина.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Рассмотрим возможность грейдирования и подсыпки щебнем этого участка в текущем году, если позволят погодные условия.