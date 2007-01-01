Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанка требует решить проблему с ремонтом остановки на Тарутинской
Благоустройство

Калужанка требует решить проблему с ремонтом остановки на Тарутинской

Евгения Родионова
05.11, 14:10
1 403
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 2 ноября, в нашу редакцию обратилась жительница Калуги с просьбой рассказать о проблеме с остановкой на улице Тарутинской.

По словам женщины, проблема с остановкой до сих пор не решена.

— Примерно два месяца назад выкладывала пост об остановке на Тарутинской, подавала заявку в «Решаем вместе», прислали отписку, что до конца года тротуарную плитку заменят, - написала горожанка.

— Первое фото как было, второе фото как стало после "замены". Это называется заменили: разбросали плитку, подсыпали песка. Всё для людей! -возмущается калужанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— На данный момент работы ещё не проводились. Плиточное покрытие восстановят в текущем году.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFoNUk2dkdoOFBLbGpucWM4ZVpNd2c9PSIsInZhbHVlIjoiMHpyYldZM1hCNUZQWTdxWEkzWFJwaVBHYmVDZnp5YmM3TkFaN3FPZ1c3TXJlU3orTmtyREhqSHhjam4zcVpMU2tqTjNPQktrMDF5L1Y1RXJpV0RIcUZPZGJKeDBBRWVocGdpUzhMbmdNOFhTTERMSzVkaXlFZ3BzOXRna3pISGdIQWltN2Y2cks4d1dEODN6STR6bnZlcVB4SlJZcUNHV2pJYUJxcXhibWJUYklMdjE3cGpLMUh1ZllwQktQbVdjc056UTBQUzVwcFZuK0tudGg5YXlWd0RLSFgrR0V6TktDSFRvQk1NUXdDOEFBMk1Ma2ZHZUY0STNaM3pFa0VZWmloOUtWWFJsZStjSnpHZ05jY1VvdzNYMGN3Z0l4VS80TGZoNjg0bEc1TlRCcTBCS0g1Nmc5ME9MNVFlbTJTSTJkWmtoU3FnZ1R2dnBHK1EyMlBPUnE3ZklKdlVIRWN5MWZicWZBcGpIMjBmNmh1VGdockwvZDROT0hxbFJBU2JFY3VaZS9sWmVuWElILzZ6Z2NhRjJHbnBrYkNLaTVKa0I2MDdoejBnVC92TFRNSVpnVE9WUk9vcGg3R2xkV1RScSIsIm1hYyI6IjMwYjJiMWEzN2RlMWZhYmQ2NDYyZTI3NTgxNmE2YzI2YTY4MDhlMzI4NGYyOTRhN2FmZWY5ZTRiOThmYWRhYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFWMytLbEFpanE3YWluSERTVWNlZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiS0NGTStSR2E0UDVSbVVlSGRoQUNMTUp5OVJtSSsxV3pFajNQaDVWckFtZnZXbTliMUdHdFZYU0hUdjl3VHRTT0prUS8vcmM1Y1lrclpwWVcxMkpHZmxkbUt4cjFrOWM0VXByYmhIR0ZlTE5PZ1ZLY1JJZGhXNzdWVVlneWc2V2h1U2pOcmRqbmtEaVFCcEF0WTZGdnhnL3N6MHl2dTFRV2hsQVF6Yk1ya2ZkRUZqMGxHNU9jYWxuTGVNelNXVFNQakYwYi9SZTJsOUF6NnRoZDRwdVNNaWhhNWJ0NytyNmtveG9XL0ZFVVp6b29tUFNES2d5TTh3bkVOaUV1RXZhMHR2K24yYWUxZlhrVlRQN2FQb09hSVJxQy8wUWtOczRRY1MzS25qL0RJd3c2VmkxTTJSaVJDTGd2OUtKVDFGN2xhR3lYOVB0QlZrOVorYWZucjhUbXpzTXR0b0ttQ1UwYlpqTml1dGRucHBJejM3U3p5TnkwK2JRU3NTQWhLTzBrbjZvUjBhQ1A1MVV5RHhxdzFob2tWUVpMQmt5bUtSWDVUeTdqMGI1NHMvWVBrekdQVmVRQjJhS0Z2azZ6cWpraEJGYUVDMnl0Z216SEx6d1ZEQ2VMWDM5SThxam80cjFkMys4OUJzaFliK1phWHZJUGh4aHJtNzJ6TFE3RHFvNnVMTm9qYlN3ZlRyR0NNdEFObGV0eXdZUmk4cmprbjBRSTRoTlpwbTZOd2I0U0syR3RiZy83bk9UQzZUeFlHc3B6QXFIajBRenM1TXl4MWt6YXZVelZYeUc2VUREYzI1dU5aVnRidDQ1VHRpQ2k1RW5CR2IrZmtOQi93bjVmVHNKMiIsIm1hYyI6ImMwNzFkNWI4ZTMwOTE5YzA5ZWY2ZWJkMjY5ZDk1M2Y3MjRiZmQ1ZmE5MmExNjM1NjJmNTFjNjRjNDQ4ZDhhNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+