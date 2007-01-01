Калужанка требует решить проблему с ремонтом остановки на Тарутинской

В воскресенье, 2 ноября, в нашу редакцию обратилась жительница Калуги с просьбой рассказать о проблеме с остановкой на улице Тарутинской.

По словам женщины, проблема с остановкой до сих пор не решена.

— Примерно два месяца назад выкладывала пост об остановке на Тарутинской, подавала заявку в «Решаем вместе», прислали отписку, что до конца года тротуарную плитку заменят, - написала горожанка.

— Первое фото как было, второе фото как стало после "замены". Это называется заменили: разбросали плитку, подсыпали песка. Всё для людей! -возмущается калужанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— На данный момент работы ещё не проводились. Плиточное покрытие восстановят в текущем году.