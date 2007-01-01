Афиша Обнинск
В Обнинске откладывают ремонт дороги уже три года
Благоустройство

В Обнинске откладывают ремонт дороги уже три года

Евгения Родионова
01.11, 20:43
В субботу, 1 ноября, в нашу редакцию обратились жители Обнинска с просьбой обратить внимание на проблему с дорогой на улице Железнодорожной.

По их словам, дорога, ведущая к тоннелю под железнодорожными путями, находится в аварийном состоянии.

— Мы, жители Обнинска, вновь вынуждены терпеть ужасное состояние дороги: выбоины, разрушенный асфальт, трещины, деформации в виде волн и гребней делают её крайне опасной. Ежедневно сотни людей, включая мам с колясками и маломобильных граждан рискуют своей безопасностью, пытаясь пройти по этому участку, - поделились проблемой местные жители.

— Несмотря на многочисленные обращения, реакции со стороны городской администрации нет. Ещё три года назад обещали провести ямочный ремонт, но работы так и не начались. Комментарии чиновников ограничиваются лишь отписками: «специалисты посмотрят весной следующего года, что можно сделать». Практически полное бездействие превращает дорогу в ловушку для людей и демонстрирует полное игнорирование обращений граждан, - высказалась одна из местных жительниц.

Мы попросили администрацию Обнинска прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

