В Калуге высадили 80 деревьев на набережной Яченского водохранилища

Работы прошли в субботу, 1 ноября, сообщил глава города Дмитрий Денисов.

На набережной появились саженцы остролистого клена.

- Эта территория продолжает благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и новая красивая аллея из молодых деревьев сделает ее еще приятнее для прогулок, - прокомментировал Денисов.

Их высадили вдоль пешеходной дорожки. Как рассказала главный садовник Калуги Ольга Зорякова, место хорошо подходит для этих деревьев.