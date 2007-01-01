В Калуге высадили 80 деревьев на набережной Яченского водохранилища
Работы прошли в субботу, 1 ноября, сообщил глава города Дмитрий Денисов.
На набережной появились саженцы остролистого клена.
- Эта территория продолжает благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и новая красивая аллея из молодых деревьев сделает ее еще приятнее для прогулок, - прокомментировал Денисов.
Их высадили вдоль пешеходной дорожки. Как рассказала главный садовник Калуги Ольга Зорякова, место хорошо подходит для этих деревьев.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь