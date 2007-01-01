Жители деревни в Калужской области заявили о проблеме с дорогой к кладбищу

В пятницу, 31 октября, жительница деревни Хохловка Перемышльского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с требованием решить проблему с разбитой дорогой.

По её словам, дорога полностью разбита. Обращения в местную администрация не помогают.

— Начиная от дома №129 и до кладбища полностью разбита дорога, сделанная всего лишь год назад. На этой улице проживают более 20 семей с детьми и пожилыми родителями. Пешком пройти по этой дороге, особенно в дождливую погоду, практически невозможно. В местной администрации обещали отгрейдировать и подсыпать щебенкой сначала во втором квартале года, потом сроки уже сдвинулись на первое полугодие 2026 года. Как решить эту проблему до конца в этом году? Ездить и ходить по этой дороге невозможно! - возмущается женщина.

— На фото только начало нашей дороги, а так она вся такая. Она небольшая, примерно один километр, но сделать её не могут, - добавила местная жительница.

Администрация Перемышльского района дала комментарий по ситуации:

— Сроки проведения работ перенесены, в связи с проведением дорожных работ на улицах, ведущих к объектам повышенной значимости. В первом полугодии следующего года, в рамках содержания дороги, мы проведём грейдирование с отсыпкой щебнем проблемных участков.