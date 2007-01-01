Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Жители деревни в Калужской области заявили о проблеме с дорогой к кладбищу
Благоустройство

Жители деревни в Калужской области заявили о проблеме с дорогой к кладбищу

Евгения Родионова
31.10, 17:18
0 441
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 31 октября, жительница деревни Хохловка Перемышльского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с требованием решить проблему с разбитой дорогой.

По её словам, дорога полностью разбита. Обращения в местную администрация не помогают.

— Начиная от дома №129 и до кладбища полностью разбита дорога, сделанная всего лишь год назад. На этой улице проживают более 20 семей с детьми и пожилыми родителями. Пешком пройти по этой дороге, особенно в дождливую погоду, практически невозможно. В местной администрации обещали отгрейдировать и подсыпать щебенкой сначала во втором квартале года, потом сроки уже сдвинулись на первое полугодие 2026 года. Как решить эту проблему до конца в этом году? Ездить и ходить по этой дороге невозможно! - возмущается женщина.

— На фото только начало нашей дороги, а так она вся такая. Она небольшая, примерно один километр, но сделать её не могут, - добавила местная жительница.

Администрация Перемышльского района дала комментарий по ситуации:

— Сроки проведения работ перенесены, в связи с проведением дорожных работ на улицах, ведущих к объектам повышенной значимости. В первом полугодии следующего года, в рамках содержания дороги, мы проведём грейдирование с отсыпкой щебнем проблемных участков.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJaa1lQbTExWTNjak5XcTZFalc5REE9PSIsInZhbHVlIjoiL085dDBSZ2xlcVZYUjN0bC9TR0tESWtsRytQa0Q4OUhxZnlKcmNGV2Zlb25GV01hYmJkYkF5Ukh2Zk5iMlMrOWdCZ3E4UWRObWZrYkZKSEtJQzhrem9ZVWN4WHg3bGZSMlIvN0NEZ0hROVZQZFc4WFpqV2QzZktIWUFHdmNyaUNpVmtpU2pKUkczSFRHa2NBYithaHdDV0lweVpIWVM5N2t5Zi82RlNlV1UzTW8rTTJxUDlkL0FoMURjamJXVkFTZ3dDMmQ0RHI0S2laUDhDWk5XRkl1TEthS3RsaVJLOGNyanMvcWhOdDJEdHorcWl3WDJNRjQ0cUV5bnpKQkdlZmI1OU95WUMvdTBQMDQ0cTVrRmp2aVRNVnByaVdpcDBvaGtSSEJ0VE5BZ2RsTmtZczNXRTRhbDV1Mlh5Tmo3bHdzd3BTTERRTXRYeGViaFF2UU5wQVhtUVRJYkU0V3l5aTdSLzlCa0ZmaGd6eTNjKzNQMUpFNnUwZWZQYmtJL0pXWU5YV2FFdjd6KzZQSlQrUzRibGFaTm4wT0ZGbE9BR0FYbVFaQjRDdTBpTmtONFRXSy84SzJpNnlHbkRrRkt5cyIsIm1hYyI6IjNkMjhmNGU5MTM3ZTBmMjBiODVmZmVhZjU3YTU0ZWFkMDBiYTI4ZTUxMWZiZmFlNDRjNjhhNDZlNGZkZjYzNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldRTmhSRTRZT2F6dytLNVhDcFJpVmc9PSIsInZhbHVlIjoiUUFjK0l1WEtBVmZ4ZEZURktPOXBrcDNTN3ZsZC80cE5CM3JncGV0RXJRRlBOVGZLcE11KzZCVHBIa2lvdkttTlFVeXJWMkZqanJNc3lBb0pCOVdUL09LVWdaQ0l1MTFDZm42dWhCWFRIbkpKaWhSWWhNaFM2djYzbnJNcnV2eDBxYXhnZkh1V21DVFFUN0RJZmhYajFJcnI4bTZSRFkrQ0VtZnJOdUZjTGtNRXZHZTFJRkxtSWN3dVozQ05aWlRkc29zT0FtRHFxVFltK0cwS3RFdEUyNUY5OG1GYjE1VTZWZ09YTndHcHk0TGFTam1xYytRdGJqZFZqMkptMytJUWpFQW02b0cxaUwxcGlXOU0ybkkvRnNpQjNPd2pHVGhEano1REROdWNFbUdOMTJUc3A2ZncvRlJ1ajNWOHNZN1RoK1RnRkQ2alV3enRaUkdycHFralNhWFFpOVNoNVNVOWZWYlc2dUdYczNmbjR2TWFDZ0hGaFpmTm9MdW1VM0tMZFE1S3NzNFdvWGQwcEthUWxRSldsZzM5eDh3MnFUbE5NZ0ZVY2dnYW5XcDJVNHNFWWVrbHkvV0IyT1BzcEs5ZzNkMXNhQmEza3FhZUtRa01qTFpDbmErQjdVUHN4dWdGVUlodW5tMHV5SkI0UnByRVIrWnM0SVhaVVoybllBZEhTNWNDZitPVzlXVFFaM3dRcFYvY21lTER5RTE1cTdTZ3RZUkIzMEFFb1BCL3orRVpPMisxeE9ZdzZ6dVNHcXFVOGEwUFRBSTZCd2ZpUmhmZnluY25zcWdCVHl5ekFNL2EzeTl3L1R0WVQ2OC9PMGtCcko5eU1xQ3pyTDlNdEJVQSIsIm1hYyI6IjYxZGM4MzdjYTg5M2Y3MTJmMzM0MzI3YjkwNjI0N2Q1ZTBmYTk3ZjZiOWEyMmM1ZTJmMGQyY2E5NTIzNzM2MDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+