Суд заставил калужанина построить калитку

В одной из деревень под Калугой местный житель решил, что калитка в заборе между его участком и соседским ему мешает - и просто убрал её. Однако соседка с таким ремонтом не согласилась и подала в суд, сообщили 31 октября в УФССП по Калужской области.

Суд встал на её сторону и постановил: калитку нужно восстановить. Решение передали судебным приставам, которые начали исполнительное производство.

Пристав предупредил мужчину: если не выполнит решение добровольно, придётся платить штраф и может грозить административная ответственность. Этого хватило - сосед быстро поставил калитку обратно.