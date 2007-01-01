Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Суд заставил калужанина построить калитку
Благоустройство

Суд заставил калужанина построить калитку

Дмитрий Ивьев
31.10, 14:04
2 753
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В одной из деревень под Калугой местный житель решил, что калитка в заборе между его участком и соседским ему мешает - и просто убрал её. Однако соседка с таким ремонтом не согласилась и подала в суд, сообщили 31 октября в УФССП по Калужской области.

Суд встал на её сторону и постановил: калитку нужно восстановить. Решение передали судебным приставам, которые начали исполнительное производство.

Пристав предупредил мужчину: если не выполнит решение добровольно, придётся платить штраф и может грозить административная ответственность. Этого хватило - сосед быстро поставил калитку обратно.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR3U2x4eTQyR0RZVHZ3M2NXMldSekE9PSIsInZhbHVlIjoiRm1xaUNGRE9FN1FHV3puaEVkQ01zeFpGMzl3cG1sZzZBU2NQNkhyUjJkUlNGb2M1cDdldDQvaE1BU3F6WDlzNE1DZTF1bHp3SWQ5VGdJRjg5ZzZQODlsZldxNm1tOHZIQkpEMy8yWURyalJkZ1RQRU9GNXBoR1h6d1ora2RTOWJwTDRpTCt6SXBZMmRNb1pKZHA2MjF3dENPdVFCZjNnNWkwYzNTZzU4SVg2a3NhQWczUE81OXlFaXZTOTg5TUI2bWFVZ1dlOCtYaWM4b3BhbUcyUFdhYm8wOGppcXRXZnhLSDdHMUVxUkVBb09yRllMaU5sc01JREhNcEhWWmpSUHF6cEpHVEhRQWFhMmxpWUVibE1wY1RDVFFSTlJUNlJDWGdYRGFFdytYRkQ1eHdzS1pRdnA5M2t0Q3VTekd0d0J4V3lKMTE0dkhKUDcyUXkvZTlhMnN3azBKYzNnODVxUVFUREZ3MUxkTmhVM3g5TnBIN2pzRStDTnNPY1FtQzM3ME8yUXVhTEg5VDV6QWg3cVRLZUdFWm53RXRPbnVkNndabHJaQmx3YWpTb1oyeE85czF6UnZkRkFwaEkxVmRGbyIsIm1hYyI6Ijk1ZDI0YjlhM2RmOTE4NjgzMTcwNTFiMDNmNzBjYTUwYThhZjk5ODAxZGQ0OWZiZmNkYzdmYTk5ZmM2NjVmY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1EcUNJRFROMWNGdUtvcHJMR2NZK3c9PSIsInZhbHVlIjoid3hoNUpEclhKVDE5K0E5OUlXS1pxeHBjOHI2VkhzZERobnRaSXhnVVNoNWJtUXp0YzFlK3lKWmE2TnlHdzdvMzVrKzdjT1RKM05ZLzdFZEZLdnJISks5U0kxRFNkSStOcUxBY1pXdVFZLzYxdno3bmRLNkhGVDhiR3BnWkloQzFvanVTMFNNVFZsdVJBSGRvMnJlM1NTNWpKSTJ1T1VlVXpzNWd3QW1kN0o3cGhWU3hMU3p1M2lDS0ZKWW83Tm1qMktsaHBiSEJlTzhVVGt6ZXExYXQ0dnRRcE9RZDE0TmVDSzZScjNYaUpWOENaVllmN2hFcnNadTFSd09iWXlLY3BJUitQMnhlWXhoQWlwQzc5S1ZOSzRubWNOVERXVUtwd3oxUzNyVm84VlJjMi8zRzNNb1k5UGo1czZwc08yWDVwVS9tZnFIUDJmeE1UN2VVZWcrVTVUQ0NTSEtqZ2VQakJNZVFLUWhjYWZoNGw4MmVDNllETTNPQ3VmaVdBd2FwYkQzYUhCbkl1L1JrV3pLdDJFcUIzQlVLWEZBL2JoaDZCWmJVbkRrU0hHdHNWRDYwdGd6SFV1dUl3SURheFNSTGI1Qm5MbVdod1dvL25SSmI4YktDaDIvOGh1NVFaY2RNeEdyYXFmOUNrMUl4K1QzZDhyZ0RVdGpYN09aOWFBVEZSK0E2Q1hYQWFwOTJEemp0SEpBMmFQTzhCb3o3cjdQVmc3b1EvNkE3NGFoTklCa21RVlVYYXhiL0traUJtbTMybVQ1OGhZYktEMzdZRUhEOVRrcDRhVE15Mm1WOGk2VnlIOTNBOFNMMDlVbUlHOU1SY0pmTk42YVFNbk5aSVVtSiIsIm1hYyI6ImQ3MzhhYzA1Y2U5ZjJkNWU2NzM3Njk2NjRhNzAwZjFiZDYxZjdjZGYyYjg5NGMzMjU3OTJmMTM0ZDQwOGNmYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+