Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге проложили ливнёвку посередине тротуара
Благоустройство

В Калуге проложили ливнёвку посередине тротуара

Евгения Родионова
31.10, 13:41
1 615
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 30 октября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» по вопросу установки ливнёвки по улице Николо-Козинской.

По его словам, не понятно почему она проложена посередине.

— Делали её строители здания на Николо-Козинской, но не понятно, кто её будет чистить и обслуживать. Зачем делать "канаву" с решёткой посредине тротуара, а не у границы тротуара и газона? - задаётся вопросом мужчина.

Администрация города Калуга прокомментировала ситуацию:

— Ливнёвка прокладывалась согласно проекту, а за её содержание отвечает собственник здания.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
8 оценили
13%
0%
37%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjI1b0tHOTJpQVJkSEx4cTRCOXBaN3c9PSIsInZhbHVlIjoiK1FlTC9sMmR4dWs0U3cyRFl3LzBYZHR1WXNLQ0paeU5YYW82SXluU3E2a21tS0VwSG02RGEyWTk3SFBFczdTRXJhWm92b2ZISlV4QjlGTjc3YXR6MHovclpuaHFXSXQ1KzJrMWExTjBXdkFBd0xqZi91NWFwTjNKZzc3Mzg4Q0VTd2Y3ZlRUZml4bmM4YnBiTnpWcHNHMnl3Q3hYSGxTdjI2cUdHSjIxUG1TOElaOTBlQ3pFSS9xWlhWQ1gwQzlHVlpuRnJCL1pDdVhmaWE4b2I0emcrenN1QVpQdEVsYjA3WFU1ZThNUTliN1p6WTlTRGc1ejJZWjBDeHBiZ1BxU01Nam5PSEVkQ3pta1hWcG5OaGVKMCtPdGVPT2dUbW80TE9Pc0dxdURZdkp1Wmt2VWZwdGV0SWpmR3JXZzRQOW1JM2RXSnJFcGVtSndSQTVoWCsvQlRPTmc0QWFXV3RhQWtsN002Ukt2TjJYKzF2WEVaYmFuSS9xS0w2dXdsU0srYnE3RE5nZmtLc0lUT1JFWFN1VHpiVnhJT2NlZDNyWGJ6cllWai9rQ3gyUDZPS0NTV3Q2Ry9BdDlvQXE3LzRKcSIsIm1hYyI6IjFhMTYzOTI5N2Q4NGEwMDlhOTg3Yzg0NjdmOTFmYjEwOGJlNjRhM2NmY2QxM2VjZjNiYTNlYTJhZWQ0OWJmMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjkzdUIxUUlUbjJBR2J4ZG9PYlg4MWc9PSIsInZhbHVlIjoiV1NLU3JESUVDQzROUkJ1ZytmQVo0K012Y0s4czd6TXFYczg1YVlMMzJCRFQ2Z0c5RE5UUnVYYVVUUXRKaE1jYVhGT1k2YWd5eDFFOC91dDljanV6VGZhamRvckVWZTBYTTRxVW5MSVVDUCtkOTRqQmJBNndJRk9wVFYrLzF6ZTY5VHZNQUNjblhHUERvdmhmUUdhT3ZPM3BucW9Ra2MyK1dXNDVTM2ZHcG9KYzl6NHNxRWJZcENNOXpXeG53VXBKRHFjTDBuczB6Wlo0MFZObGVFRFA3ZXI3QnhXYWhKS0tieC9TenBUQ3l3MWd1UUZtQVpPa09EZElwQzNVR2RQbFZ2T1IyckJ6ZVJjK280MHhCSjY2aDZvUlI2VVpQbEhqQVpPY256MW1hSEhacklOUDZrWXlGemxSVnZvOU9RUnNXdTlVZnJoQjIzQkZKeDdjSUZSNnIvd25iM3NUZ2U3ck1XT1Q3bi91ZjYzRldPSXlHSEFqMmI2QUxWRmpWSGFRakJIS2ZCK1RvcytXRlBzd3Y0UCtGTTVKWGU2TmdxMFZvYWYxMHp6a2FnSFo5Q3JvNUV0Ky9VSWlHb0l3UHJPaEx6NUZKT3BJOEVIdm9FZFYxQndUQ044SXBzcEdaMXBCZEZvdG5ET2RSekVPa0t2SWU1VEpoM2tqNEFqalV5aXY3R0NZS2REcjFTZ0lyUUt6US9nSE0zUVdRRDF1b0Z0eUJ5RlNINjdXcVduUzc5emxrSVhOQnZEMytNMy9ONUNrZkhtVEg3TDBzZ2J0Nzd6Nzc4RVJmOUJzS1lNTVRJMnhFRDZGNGZOSzBYYytaVm9HQVkzRkdkZnJoNy90RDFtSiIsIm1hYyI6IjkzNDBhM2VkNmNhMDUyMGVhMGFjMzNhMzJlMWQ5ZTVhYWYyMjBmZDRhYTk2MzBhOTYxMTJiMDJhNDJmZmFhMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+