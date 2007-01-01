В Калуге проложили ливнёвку посередине тротуара

В четверг, 30 октября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» по вопросу установки ливнёвки по улице Николо-Козинской.

По его словам, не понятно почему она проложена посередине.

— Делали её строители здания на Николо-Козинской, но не понятно, кто её будет чистить и обслуживать. Зачем делать "канаву" с решёткой посредине тротуара, а не у границы тротуара и газона? - задаётся вопросом мужчина.

Администрация города Калуга прокомментировала ситуацию:

— Ливнёвка прокладывалась согласно проекту, а за её содержание отвечает собственник здания.