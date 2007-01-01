В Калужской области обустроили тротуар на автомобильной дороге
В среду, 29 октября, прокуратура Ферзиковского района сообщила о выполнении работа по устройству тротуара на автомобильной дороге.
По словам прокуратуры, была проведена проверка исполнения законодательства о дорожной деятельности.
— Установлено, что на участке автомобильной дороги «Ферзиково-Сугоново» отсутствует тротуар, - рассказали в ведомстве.
Прокуратура района обязала ГКУ КО «Калугадорзаказчик» провести работы по устройству тротуара.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда исполнено.
