Главная Новости Благоустройство В Калужской области обустроили тротуар на автомобильной дороге
Благоустройство

В Калужской области обустроили тротуар на автомобильной дороге

Евгения Родионова
30.10, 09:30
В среду, 29 октября, прокуратура Ферзиковского района сообщила о выполнении работа по устройству тротуара на автомобильной дороге.

По словам прокуратуры, была проведена проверка исполнения законодательства о дорожной деятельности.

— Установлено, что на участке автомобильной дороги «Ферзиково-Сугоново» отсутствует тротуар, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура района обязала ГКУ КО «Калугадорзаказчик» провести работы по устройству тротуара.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда исполнено.

благоустройство
