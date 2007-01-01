В селе Калужской области провели ремонт дороги
В среду, 29 октября, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении ремонта автомобильной дороги в селе Ульяново. Проверка была произведена по обращению местного жителя.
По словам прокуратуры, дорожное покрытие на улице Партизанской находилось в ненадлежащем состоянии.
— На проезжей части дороги имелись дефекты в виде ям и выбоин, - уточнили в ведомстве. После проведения проверки администрация района заключила контракт на проведение ремонта автомобильной дороги с укладкой асфальта, который исполнен в полном объёме.
