Благоустройство

В селе Калужской области провели ремонт дороги

Евгения Родионова
30.10, 08:45
В среду, 29 октября, прокуратура Ульяновского района сообщила о проведении ремонта автомобильной дороги в селе Ульяново. Проверка была произведена по обращению местного жителя.

По словам прокуратуры, дорожное покрытие на улице Партизанской находилось в ненадлежащем состоянии.

— На проезжей части дороги имелись дефекты в виде ям и выбоин, - уточнили в ведомстве. После проведения проверки администрация района заключила контракт на проведение ремонта автомобильной дороги с укладкой асфальта, который исполнен в полном объёме.

