В центре Калуги на Георгиевской оставили сломанную плитку

В среду, 29 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить вопрос с беспорядком после ремонта на улице Георгиевской.

По её словам, сетевые организации после проведённых работ оставили разруху.

— Покорёженная тротуарная плитка, сломанный бордюр около дома Циолковского и повреждённая дорога, кучи земли и кусты сирени в начале улицы, сломанные техникой.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Благоустройство территории разрытия подрядчик планирует провести до конца ноября.