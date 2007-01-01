Афиша Обнинск
Калужанка сообщила о безобразном состоянии асфальта на Новаторской

Евгения Родионова
29.10, 16:26
Во вторник, 28 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с сообщением о проблеме состояния асфальта во дворах домов №4/22 и №6 по улице Новаторской.

По её словам, он находится в безобразном состоянии.

— Множество ям, глубиной, наверное, до 20 см, нет ни метра целого асфальта! Невозможно не только проехать на машине, но и просто безопасно пройти по дворам, особенно в тёмное время суток. Обращения в УК не помогли. Как же решить данный вопрос? - пишет женщина.

Городское хозяйство города Калуги дало комментарий:

— Можно попасть в план ремонта в рамках муниципальной программы, для этого нужно направить пожелания своему окружному депутату для включения адреса в план ремонта дворовых и междворовых проездов. Тогда при формировании плана на следующий год мы уже совместно с депутатом рассмотрим такую возможность.

