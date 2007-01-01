Калужанин попросил улучшить состояние гирлянды на Театральной
Во вторник, 28 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» с просьбой восстановить нормальное состояние инсталляции.
По его словам, сейчас она находится в полуразорванном состоянии.
— Огромное количество гирлянд порвано, висят куски, провода, много запутанных гирлянд. Восстановите нормальное состояние этой конструкции или полностью демонтируйте её, - написал мужчина.
Администрация города Калуги дала ответ:
— К новогодним мероприятиям планируем провести ремонт этой инсталляции.
