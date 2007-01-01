В Калуге улицу Марата будут спасть сложной подпорной стенкой

Несколько месяцев назад там размыло тротуар. Постепенно этот провал расширяется. В овраг может сползти и проезжая часть.

Ситуацию со склоном прокомментировали в администрации города:

- В рамках проекта было создано техническое решение, включающее строительство сложной подпорной стенки. Сейчас активно ведется работа по совершенствованию этого проекта. Конкретные сроки назвать сейчас сложно, но постараемся сделать всё как можно быстрее.