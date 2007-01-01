Афиша Обнинск
Калужанка попросила провести ремонт детской площадки
Благоустройство

Калужанка попросила провести ремонт детской площадки

Евгения Родионова
29.10, 10:29
0 155
Во вторник, 28 октября, жительница дома №1 по улице Бульвар Байконур оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на детскую площадку.

По её словам, на ней отламывается крыша от беседки, а также треснула винтовая горка красного цвета.

— Всё это травмоопасно, а крыша беседки железная и очень тяжелая. В ЖРЭУ-16 сказали, что это не их подведомственная территория, - уточнила горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение недели наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации. Информацию выезда вам напишем.

