Калужанка попросила провести ремонт детской площадки

Во вторник, 28 октября, жительница дома №1 по улице Бульвар Байконур оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на детскую площадку.

По её словам, на ней отламывается крыша от беседки, а также треснула винтовая горка красного цвета.

— Всё это травмоопасно, а крыша беседки железная и очень тяжелая. В ЖРЭУ-16 сказали, что это не их подведомственная территория, - уточнила горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В течение недели наши специалисты выйдут на место для оценки ситуации. Информацию выезда вам напишем.