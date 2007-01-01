Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге восстановили уличное освещение на Хрустальной

Евгения Родионова
29.10, 10:00
Ранее мы сообщали о проблеме жителей домов №62 и №50а на улице Хрустальной.

По словам местной жительницы, в тёмное время суток к мусорным контейнерам не подойти, так как нет освещения.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Уличное освещение восстановили, установка дополнительного пока не запланирована. Для капитального решения этой проблемы нужно новое строительство дороги. Сожалеем, но бюджетом на этот год строительство не планируется. Мы постараемся рассмотреть эту возможность в последующие годы.

