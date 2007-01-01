В калужской деревне просят сделать хорошую дорогу
В понедельник, 27 октября, житель деревни Лихун оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с дорогой в деревне.
По его словам, поле отсыпали землёй, из-за чего проехать по участку невозможно.
— Это фото в сторону деревни Доможирово. Просто издевательство, по колено грязи. Когда будет нормальная отсыпка? Проконтролируйте, пожалуйста, - написал житель деревни.
