В калужской деревне просят сделать хорошую дорогу

В понедельник, 27 октября, житель деревни Лихун оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с дорогой в деревне.

По его словам, поле отсыпали землёй, из-за чего проехать по участку невозможно.

— Это фото в сторону деревни Доможирово. Просто издевательство, по колено грязи. Когда будет нормальная отсыпка? Проконтролируйте, пожалуйста, - написал житель деревни.