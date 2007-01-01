В Калужской области жителям помогли отремонтировать отмостку многоквартирного дома

Во вторник, 28 октября, прокуратура Тарусского района сообщила о проведении проверки соблюдения жилищного законодательства.

По словам прокуратуры, отмостки были отремонтированы в рамках гарантийных обязательств.

— В 2020 году в рамках заключённого контракта проведён капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома по улице Миронова в городе Тарусе, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в Фонд капитального ремонта и потребовала устранить все недочёты и привести территорию вокруг дома в порядок.

Работы по ремонту отмостки проведены.