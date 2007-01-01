В Спас-Деменске появилась навигация для туристов
В районном центре установили навигационный столб для пеших туристов.
Там указано направление, в котором нужно двигаться, чтобы попасть к главным городским достопримечательностям.
- Новый арт-объект разместили рядом с культурно-выставочным центром, - рассказал 28 октября врио главы Спас-Деменского муниципального округа Владимир Бузанов. - Информационные таблички установили за счет средств местного бюджета.
