Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанка возмутилась состоянием двора на Телевизионной после ремонтных работ
Благоустройство

Калужанка возмутилась состоянием двора на Телевизионной после ремонтных работ

Евгения Родионова
28.10, 13:59
0 275
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 27 октября, жительница дома №53 по улице Телевизионной оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с дорогой во дворе.

По её словам, ранее там проводились ремонтные работы.

— Мало того, что у нас раньше тротуара не было, сейчас вообще никакого покрытия не стало. Это просто варвары какие-то так раскопать и всё оставить после себя. Из подъезда сразу в грязь выходим и весь двор такой! - описала проблему горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Благоустройство этой территории планируем провести в этом году.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBjZGJGdStTWjkrRzdsWUgzcU9WdFE9PSIsInZhbHVlIjoiNHViV1VWWk0xR1hkUTluekpEYkMrQzRrY2FFWUtOUm9Ba04vdlUwUC8yQzFxbFF3cTNCbFpMMURPOFFRTUEvQnZmU095Q2xTZktpbzJwN1FSZnpmdFh0dGVqMjhwczlBQ2lEeGM1UFNrVTE5U1FMd1dPNGp5THZlR1ptY0t1MkhyTGtCQ3czWDlreHRnd1JaRllLTStjaEFZSGZzOVJTeU5nRi9UbFpHbHVmRFhUZi9VZytVTzUyTjBUQ011TFVTN2hOWUJYNTJkMlFEUVVTVHo3NjZMdEV2ZmxhN0hZODlRbWlleTA3QWh0R3JWdmw2THg0bm5vUjRQWHNEYmVNS2Z3SWtJQmpXWEVlTjhmeDlJKzBCZ3Zyc3NuTVEwVTdFOEFVMitIMXJEbnpxQ1RtOUFxaXlBU0N6ZmdCZVREdXNhNkFDRWFKMkRhM1R3N3luRUtxb2FxYXBseWZHbGFNVk1HZ3lOcnh1NzFpSUJlT2NWT3ZUKzRxZ0RqaVM4QXl0TWFHZ1JkRDNVdWluMW04NnlNRHUvSzJ6SDU2eDlrbVpSRnNoRzRaWFlPWkxsejBGamJaY1pobnN0MnRaZFc3SyIsIm1hYyI6IjI2N2U3YmM5NTllODRjNDhhZThiZDQyNzRmYWFjNDY4MTlmZjUzODJkYTEzZjZhZDkxMGRkMTdjMjQ4NjQ0YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBEVGZBc2c0Nm4wVFVwdGV1KzRoUGc9PSIsInZhbHVlIjoiRmJzZUNPWXBtTEsxbmRjWUZSRE5FbllReVF3N3RkcFhFTTVTelVaZ1g0bWdtaEZZbTR3OFgrWXQ5ZjI1Z2ViYWtmaDdzV3psK0JBR3F1Z1ltVEIvN3JFdmZrNE1pTTZBOVYvOFp3RXF5MHVSNzlOSlI0dWZBNVFxSVdRMDNLb2x2SUtmZlJXa2JpZUFRSVZqZDhlN2NaU0M1TGw3elpZVno1RlFmUStxUmdyMmJ1aUUyaUN4N09raWtmTU5FUk1JckszTXZnOFZzNUgveFhiU3MxNmt1Y3JjT3dXbmhkZkNpOERwT0VmYjVldm9rNGFWN2ZDY0NQRjdNOThrQURGb1BtOXVURmFOVU9wZzhmaHhOTnA0UEhabTl4QzNhZzNOdjBSN2lVdUQ4Rk9XT0dHa3d4ZlFJZnR0OXllUXg2cXRCbnUzamFhWUxGd3dHNE9rWkRNV1lMRHBYRndPU216VUNXeXdkYVkrRitrbUNTbHZ0WGoycTNtTzBUb0JxbWh4cmpVZ09ZOW9mcDdIay9UR1RDOC82bGdzNHR5KytlRFV6dXcxY2FBV0NKUG1PcngzZzZSUVo0SnhCcVhha2xDclBtYzdwNXFtNFQrZ2RNenRmVU9TdEVRTnFRM3V0K1AzSFJWRG9lMVNOTjJhWXZ0eklWUkduL0JDQ2hUSFJqcXNTcW9xbkFRWnQ2UWVldy9jNHFycVBmem1kODFxbzd1NUV6S21xdWhldm9iKzFuZE9IcmxRU2ZhcjUycW5jQjA4clNPdU9QTlZiSTI1TnNHS1kxZ0gyRUdvaHg4SlJUYzhUUjd6Vkt2NDdYREFmSjZ6Q3U5eEkzbDdOTUN6djhYUCIsIm1hYyI6IjQzZWNjMGU1NTZmYzI0YmE1MTQzN2E3MWZlZThlNWUzYmViMjcxYTNmODM5MmVhYTJkODJiNDkzZDJlODAwODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+