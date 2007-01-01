Калужанка возмутилась состоянием двора на Телевизионной после ремонтных работ

В понедельник, 27 октября, жительница дома №53 по улице Телевизионной оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с дорогой во дворе.

По её словам, ранее там проводились ремонтные работы.

— Мало того, что у нас раньше тротуара не было, сейчас вообще никакого покрытия не стало. Это просто варвары какие-то так раскопать и всё оставить после себя. Из подъезда сразу в грязь выходим и весь двор такой! - описала проблему горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Благоустройство этой территории планируем провести в этом году.