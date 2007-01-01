Афиша Обнинск
Благоустройство

В Людиново осветили одну из улиц

Дмитрий Ивьев
27.10, 10:17
На улице Осипенко проложили 3,2 километра новых электролиний и установили 68 новых опор, сообщил в понедельник, 27 октября, глава района Геннадий Ананьев.

- Часть фонарей включили еще в пятницу вечером. Специалисты трудились все выходные, и вот работы завершены, - пояснил он. - Фонари - светодиодные. Они обеспечат яркое и равномерное освещение, а также снизят энергозатраты. 

Ранее на улице было сделано освещение около домов.

