В Людиново осветили одну из улиц

На улице Осипенко проложили 3,2 километра новых электролиний и установили 68 новых опор, сообщил в понедельник, 27 октября, глава района Геннадий Ананьев.

- Часть фонарей включили еще в пятницу вечером. Специалисты трудились все выходные, и вот работы завершены, - пояснил он. - Фонари - светодиодные. Они обеспечат яркое и равномерное освещение, а также снизят энергозатраты.

Ранее на улице было сделано освещение около домов.